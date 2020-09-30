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ГУВД Мингорисполкома подтвердило применение газа в Лебяжем

30.09.2020 16:43 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

ГУВД Мингорисполкома подтвердило применение газа в минском в микрорайоне Лебяжий против местных жителей.

«Патрульный автомобиль обступили мужчины и женщины, которые препятствовали его проезду. Среди толпы людей также находились женщины с детьми. Один из участников несанкционированного мероприятия перекрыл движение служебного автомобиля, при этом вел себя вызывающе: громко кричал, пытался открыть дверь машины. Для пресечения противоправных действий в отношении него было применено специальное средство – газ. Стоит отметить, что в отношении детей газ не применялся!», - говорится в сообщении пресс-службы ГУВД Мингорисполкома.

«Ребенок, которому была вызвана скорая медицинская помощь, находился в непосредственной близости от активных участников и мы не исключаем, что пары газа могли попасть в глаза малолетнего ребенка. По прибытию врачи его осмотрели, медицинская помощь не понадобилась», - подчеркивается в сообщении.

Следует уточнить сообщение ГУВД Мингорисполкома, которое как всегда направлено на отбеливание силовиков.

Начнем с того, что было два милицейских уазика (автомобиля). Люди естественно были возмущены тем, что из задерживают на дворовой территории. Так случилось, что между двумя уазиками стояла женщина с коляской – это дворовая территория и на часах была далеко не полночь. Когда первая машина с упакованными задержанными тронулась, дернулась и вторая, ну пути которой стояла коляска.

Маневр вызвал возмущение. И водитель попросту струсил. Первая машина уехала, и он остался один в «разъяренной» толпой. От страха водитель начал поливать газом, брызги (пары) которого попали на лицо ребенка.

Так что газ применялся в отношении детей, поскольку водитель милицейского уазика в панике не особо разбирался, в какую сторону был направлен баллончик. При этом, применение газа последовало после того, как силовики задержали тех, кого хотели задержать.

В итоге, в Лебяжем были задержаны и доставлены во Фрунзенский РУВД 6 человек. Две женщины были отпущены по состоянию здоровью. Четверых сегодня судили – соответственно 14, 13, 10 суток ареста и штраф в 30 БВ.

 
 
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ГУВД Мингорисполкома подтвердило применение газа в минском в микрорайоне Лебяжий против местных жителей.
 
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