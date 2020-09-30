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Из Беларуси уехала девушка с известного "кровавого" фото с протестов 9 августа
Источник материала: Партизан
Это 19-летняя Мария Зайцева, рядом с которой вечером 9 августа в Минске взорвалась светошумовая граната. В тот день Мария также получила три пулевых ранения.
Зайцеву привезли в больницу в бессознательном состоянии. Медики поставили ей диагноз:
«Закрытая ЧМТ, травматическое субарахноидальное кровоизлияние. Ушибленные раны правого виска, правого плеча. Осколочные ранения век и параорбитальной области правого глаза, инородное тело в склере, контузия глазного яблока, субконъюктивальное кровоизлияние в правом глазу.
Взрывная травма. Травматическая перфорация барабанной перепонки справа. Посттравматическая нейропатия правого локтевого нерва с легким парезом 4−5 пальцев правой кисти».
Зайцева, помимо общего лечения, перенесла две операции по удалению омертвевших тканей вокруг ран, оставленных резиновыми пулями. Мария оглохла на правое ухо.
Сейчас девушка в Чехии: здесь она готовится к операции по восстановлению слуха. По словам Зайцевой, оставаться за границей насовсем она не собирается: «После выздоровления я обязательно вернусь в Беларусь».
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Это 19-летняя Мария Зайцева, рядом с которой вечером 9 августа в Минске взорвалась светошумовая граната. В тот день Мария также получила три пулевых ранения.
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