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Из Беларуси уехала девушка с известного "кровавого" фото с протестов 9 августа

30.09.2020 16:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Это 19-летняя Мария Зайцева, рядом с которой вечером 9 августа в Минске взорвалась светошумовая граната. В тот день Мария также получила три пулевых ранения.

Из Беларуси уехала девушка с известного "кровавого" фото с протестов 9 августа
Зайцеву привезли в больницу в бессознательном состоянии. Медики поставили ей диагноз: 

«Закрытая ЧМТ, травматическое субарахноидальное кровоизлияние. Ушибленные раны правого виска, правого плеча. Осколочные ранения век и параорбитальной области правого глаза, инородное тело в склере, контузия глазного яблока, субконъюктивальное кровоизлияние в правом глазу. 

Взрывная травма. Травматическая перфорация барабанной перепонки справа. Посттравматическая нейропатия правого локтевого нерва с легким парезом 4−5 пальцев правой кисти».

Зайцева, помимо общего лечения, перенесла две операции по удалению омертвевших тканей вокруг ран, оставленных резиновыми пулями. Мария оглохла на правое ухо. 

Сейчас девушка в Чехии: здесь она готовится к операции по восстановлению слуха. По словам Зайцевой, оставаться за границей насовсем она не собирается: «После выздоровления я обязательно вернусь в Беларусь».
 
Теги: Минск
 
 
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Это 19-летняя Мария Зайцева, рядом с которой вечером 9 августа в Минске взорвалась светошумовая граната. В тот день Мария также получила три пулевых ранения.
 
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