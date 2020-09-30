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Германия призывает ЕС к скорейшему введению санкций против режима Лукашенко

30.09.2020 16:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Берлин сожалеет, что санкции в отношении Беларуси еще не приняты, но будет стремиться к этому, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Мы сожалеем, что до сих пор это не состоялось", - сказал он журналистам в Берлине в среду.

По его словам, Берлин активно обсуждает этот вопрос с партнерами в ЕС и продолжит обсуждение до окончательного решения внутри Евросоюза.

Накануне Великобритания и Канада ввели санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко и его сына Виктора за нарушение прав человека в этой стране. Также в "черный список" попали еще шесть высокопоставленных представителей властей Беларуси.

В конце августа Латвия, Литва и Эстония обнародовали санкционный список, а на прошлой неделе страны Балтии расширили его.

Евросоюз также рассматривает введение совместных санкций, однако решение пока не принято по причине блокировки санкций Кипром
 
 
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Берлин сожалеет, что санкции в отношении Беларуси еще не приняты, но будет стремиться к этому, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
 
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