Умер «берлинский пациент», который первым излечился от ВИЧ

Источник материала: Onliner

Историю Тимоти Брауна, первого человека в мире, который излечился от ВИЧ, мы подробно рассказывали год назад. Сегодня пишем о нем вновь. Только эта заметка носит трагический характер. Тимоти Браун скончался от лейкемии. Об этом сообщает Reuters .

«Берлинский пациент» скончался в возрасте 54 лет. Диагноз лейкемия ему поставили еще в 2007 году. Тогда ему пересадили костный мозг от донора, у которого была ключевая мутация CRR5 Delta 32. Она делала CD4-клетки практически неуязвимыми к ВИЧ. Спустя три месяца после пересадки вирионов инфекции в анализе крови Тимоти не нашли.

О том, что лейкемия вернулась, Тимоти сообщил в 2019 году. Опухоль проникла в спинной и головной мозг. 29 сентября «берлинский пациент» скончался.