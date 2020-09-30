ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Умер «берлинский пациент», который первым излечился от ВИЧ

30.09.2020 16:47 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Историю Тимоти Брауна, первого человека в мире, который излечился от ВИЧ, мы подробно рассказывали год назад. Сегодня пишем о нем вновь. Только эта заметка носит трагический характер. Тимоти Браун скончался от лейкемии. Об этом сообщает Reuters.

«Берлинский пациент» скончался в возрасте 54 лет. Диагноз лейкемия ему поставили еще в 2007 году. Тогда ему пересадили костный мозг от донора, у которого была ключевая мутация CRR5 Delta 32. Она делала CD4-клетки практически неуязвимыми к ВИЧ. Спустя три месяца после пересадки вирионов инфекции в анализе крови Тимоти не нашли.

О том, что лейкемия вернулась, Тимоти сообщил в 2019 году. Опухоль проникла в спинной и головной мозг. 29 сентября «берлинский пациент» скончался.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Историю Тимоти Брауна, первого человека в мире, который излечился от ВИЧ, мы подробно рассказывали год назад. Сегодня пишем о нем вновь. Только эта заметка носит...
 
Новости дня
Новости разные
 
Баскетболистка Елена Левченко арестована на 15 суток
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика