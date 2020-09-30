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Microsoft: 52% всех «государственных» хакерских атак исходит из России

30.09.2020 16:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания Microsoft в отчете Digital Defense Report по тенденциям в кибербезопасности поделилась данными о «государственных» хакерских атаках. Это тот тип атак, которые Microsoft связывает с хакерскими группировками, аффилированными с властями той или иной страны. Подавляющее большинство подобных атак связано с Россией, считают эксперты.

Согласно отчету, на «государственных хакеров» нашей восточной соседки приходится 52% атак, еще 25% — Иран, 12% — Китай и 11% — Северная Корея.

Уведомления о подобных атаках проходят в классификации Microsoft под названием Nation State Notification. За год их было разослано более 13 тысяч. Чаще всего (69%) целями «государственных» хакеров были объекты в США, в 19% случаев — британские объекты.

Помимо этого, Microsoft отмечает рост числа угроз в сегменте интернета вещей. Их количество в первой половине 2020 года выросло на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Компания Microsoft в отчете Digital Defense Report по тенденциям в кибербезопасности поделилась данными о «государственных» хакерских атаках. Это тот тип атак, которые Microsoft...
 
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