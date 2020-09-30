|
Microsoft: 52% всех «государственных» хакерских атак исходит из России
Источник материала: Onliner
Компания Microsoft в
Согласно отчету, на «государственных хакеров» нашей восточной соседки приходится 52% атак, еще 25% — Иран, 12% — Китай и 11% — Северная Корея.
Уведомления о подобных атаках проходят в классификации Microsoft под названием Nation State Notification. За год их было разослано более 13 тысяч. Чаще всего (69%) целями «государственных» хакеров были объекты в США, в 19% случаев — британские объекты.
Помимо этого, Microsoft отмечает рост числа угроз в сегменте интернета вещей. Их количество в первой половине 2020 года выросло на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
игровая для ПК, механическая, Cherry MX Red, металлическая верхняя панель, интерфейс подключения - USB, подсветка, цвет черный
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Microsoft в отчете Digital Defense Report по тенденциям в кибербезопасности поделилась данными о «государственных» хакерских атаках. Это тот тип атак, которые Microsoft...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)