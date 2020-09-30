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Под Гомелем взрывают остатки старого моста. Смотрите как (видео)

30.09.2020 16:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Новый мост через Сож на трассе Е95 у деревни Бобовичи открыли прошлой осенью. С тех пор оставалась одна проблемка — прежний аварийный мост, стоящий буквально в десяти метрах. Сегодня его остатки взорвали специалисты МЧС.

К сегодняшнему дню часть старого моста уже была разобрана, остались два отдельных куска без пролета над рекой. Чтобы снести опоры, решили использовать взрывчатку. Соответственно, должно быть два взрыва — сначала на левом берегу, потом на правом.

Под Гомелем взрывают остатки старого моста. Смотрите как (видео)

Сложности для взрывников традиционные: вплотную к объекту находится новый мост (движение по нему перекрыли минут на 30), который нельзя повредить.

После переклички постов по радио поступает команда: «Взрыв».

На первую часть работы израсходовано около 260 килограмм тротила.

Под Гомелем взрывают остатки старого моста. Смотрите как (видео)

Оставшиеся опоры на правом берегу частично тоже подготовлены к взрыву. В них сделаны шурфы под заряды. Ожидается, что их приведут в действие послезавтра.

Строительство нового моста в этом месте началось 2018-м. Тогда, после того как треснул «туровский» мост над Припятью, проходили проверки по всей стране, и прежний мост признали аварийным. Закрыли его 30 августа 2018 года, пустив большегрузы через Гомель.

Решили, что целесообразней построить здесь новый мост, чем реконструировать старый. Его возвели очень быстро, примерно за год, и открыли в октябре 2019-го.

(будет дополнено)

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Теги: Гомель
 
 
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Новый мост через Сож на трассе Е95 у деревни Бобовичи открыли прошлой осенью. С тех пор оставалась одна проблемка — прежний аварийный мост, стоящий буквально в...
 
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