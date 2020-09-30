|
Под Гомелем взрывают остатки старого моста. Смотрите как (видео)
Источник материала: Onliner
Новый мост через Сож на трассе Е95 у деревни Бобовичи открыли прошлой осенью. С тех пор оставалась одна проблемка — прежний аварийный мост, стоящий буквально в десяти метрах. Сегодня его остатки взорвали специалисты МЧС.
К сегодняшнему дню часть старого моста уже была разобрана, остались два отдельных куска без пролета над рекой. Чтобы снести опоры, решили использовать взрывчатку. Соответственно, должно быть два взрыва — сначала на левом берегу, потом на правом.
Сложности для взрывников традиционные: вплотную к объекту находится новый мост (движение по нему перекрыли минут на 30), который нельзя повредить.
После переклички постов по радио поступает команда: «Взрыв».
На первую часть работы израсходовано около 260 килограмм тротила.
Оставшиеся опоры на правом берегу частично тоже подготовлены к взрыву. В них сделаны шурфы под заряды. Ожидается, что их приведут в действие послезавтра.
Строительство нового моста в этом месте началось 2018-м. Тогда, после того как
Решили, что целесообразней построить здесь новый мост, чем реконструировать старый. Его возвели очень быстро, примерно за год, и открыли в октябре 2019-го.
(будет дополнено)
Смотрите также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый мост через Сож на трассе Е95 у деревни Бобовичи открыли прошлой осенью. С тех пор оставалась одна проблемка — прежний аварийный мост, стоящий буквально в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)