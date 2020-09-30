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Европейцы получат Lynk&Co 01 по подписке — 500 евро в месяц
Источник материала: Onliner
Принадлежащая Geely компания Lynk&Co готовится к запуску в Европе. До сих пор модели данного производителя были доступны только в Китае, а полноценная премьера в ЕС неоднократно откладывалась. Сегодня китайско-шведский бренд рассказал, что первой моделью Lynk&Co, которую можно будет купить в Западной Европе, станет кроссовер 01 SUV.
Как пишет пресс-служба компании, для того, чтобы пользоваться машинами Lynk&Co 01, вовсе не обязательно их покупать. В ЕС будет действовать система подписки на кроссовер: за 500 евро в месяц вы сможете арендовать автомобиль и пользоваться им в одиночку. При желании, от услуги можно будет в любой момент отказаться либо сократить расходы, разделив использование одной машины с другими участниками программы. По статистике, средний европейский автовладелец пользуется своим авто лишь 4% времени.
В 500 евро включены налоги, страховка и обслуживание автомобиля. Остальные детали не уточняются, но в любом случае первые годы новые машины подобного класса дешевеют куда интенсивнее, чем на 500 евро в месяц.
Европейцы смогут также купить автомобиль 01 SUV. Цены назовут позже (в Китае он стоит чуть больше 20 тысяч долларов). В Европу будут поставляться только синие и черные модели со всеми доступными ассистентами. Под капотом — 1,5-литровый турбомотор, работающий в паре с 50-сильным электродвигателем. Разгон до сотни у кроссовера занимает 9 секунд. Технически модель схожа с Volvo X40. В ЕС паркетник будут поставлять не из Китая — его производство наладят в Бельгии (на заводе Volvo XC40).
черный, седан, бензин 2.4 л, автоматическая, передний привод
синий, универсал, бензин 1.8 л, механическая, передний привод
белый, хетчбэк, дизель 1.6 л, автоматическая, передний привод
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Принадлежащая Geely компания Lynk&Co готовится к запуску в Европе. До сих пор модели данного производителя были доступны только в Китае, а полноценная премьера в ЕС...
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