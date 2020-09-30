Президент Литвы: Ответные санкции Беларуси в отношении граждан стран Балтии не остановят введения санкций Евросоюза

Ответные санкции Беларуси в отношении граждан стран Балтии не остановят введения общих санкций Евросоюза в отношении представителей белорусского режима, ответственных за фальсификацию выборов и насилие против мирных протестующих.



Фото: delfi.lt

Об этом журналистам 30 сентября заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает новостной портал Delfi .

По его словам, государства Балтии ввели санкции в отношении представителей белорусских госорганов «только тогда, когда стало ясно, что нормальное посредничество становится невозможным».

«Эти санкции основывались на том, что, исчерпав другие альтернативы, мы не видим иного пути, как вынудить режим реагировать на то, что он делает, и привлечь его внимание к тому, что такие действия внутри Европы не могут иметь оправдания», — пояснил литовский президент.

Ответные санкции, подчеркнул Науседа, были ожидаемыми, поскольку «вся риторика режима с самого начала была воинственной, агрессивной». «Нас это не испугает, и тем более не помешает ЕС принять те решения, которые назрели», — заявил он.

По словам Науседы, если санкции Евросоюза в отношении белорусского режима не будут введены, то «привлекательность, имидж и доверие» к ЕС как к силе, «способной решать геополитические проблемы», «заметно упадет».

31 августа Литва, Латвия и Эстония запретили въезд на свою территорию 30 белорусским должностным лицам. В санкционный список помимо Александра Лукашенко были включены его сын и помощник по национальной безопасности Виктор Лукашенко, глава Администрации президента и его заместители, руководство и члены Центризбиркома, КГБ, Комитета госконтроля, Следственного комитета, Генпрокуратуры, МВД и другие.

25 сентября три балтийских государства добавили в этот список еще 101 должностное лицо, включая пресс-секретаря Лукашенко Наталью Эйсмонт и ее мужа, главу Белтелерадиокомпании Ивана Эйсмонта, представителей прокуратуры, милиции, судов и др.