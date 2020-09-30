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Украина выполнила одно из ключевых требований МВФ

30.09.2020 17:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Кабмин реорганизовал таможню и налоговую — теперь территориальные органы будут их подразделениями, а не отдельными юрлицами.

Украина выполнила одно из ключевых требований МВФ
Источник: kmu.gov.ua

Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что Украина уже выполнила два структурных маяка программы сотрудничества с МВФ — речь идет о свободном рынке газа для населения и плане сокращения неработающих кредитов в госбанках.

«Сегодня мы будем принимать постановления, являющиеся одним из структурных маяков сотрудничества с Международным валютным фондом. Речь идет о решении, которое позволит Государственной таможенной и налоговой службам начать работать как единым юридическим лицам. Теперь территориальные органы будут не отдельными юридическим лицами, а просто отдельными подразделениями центрального органа исполнительной власти», — пояснил Шмыгаль.

Премьер Украины добавил, что это решение положительно оценивают международные эксперты.

 
 
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Кабмин реорганизовал таможню и налоговую — теперь территориальные органы будут их подразделениями, а не отдельными юрлицами.
 
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