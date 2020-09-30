Для въезда в Литву больше не нужно проходить тест на коронавирус

Источник материала: Ежедневник

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Литва отменила это требование, в том числе для обеспечения возможности въезда в страну белорусов.

Правительство Литвы отменило требование об обязательном прохождении теста на COVID-19 для въезда в страну. В комментарии кабмин указывает на спорную эффективность данного требования, так как надежность предоставляемых результатов «вызывает сомнения», цитирует ТАСС .

Одним из аргументов для отмены требования стало желание Литвы предоставить белорусам возможность свободно въезжать в страну. Согласно постановлению кабмина от 11 августа, белорусам, безопасности которых на родине, возможно, что-то угрожает, по отдельному ходатайству МВД может предоставляться право въезда в Литву с особыми гуманитарными политическими целями. Разрешение на въезд в Литву за это время было предоставлено 326 белорусам.

"В Беларуси есть сложности с тем, чтобы пройти обязательный тест", - указал кабмин.