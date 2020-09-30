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Для въезда в Литву больше не нужно проходить тест на коронавирус

30.09.2020 17:27 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: freesmi.by

Литва отменила это требование, в том числе для обеспечения возможности въезда в страну белорусов.

Правительство Литвы отменило требование об обязательном прохождении теста на COVID-19 для въезда в страну. В комментарии кабмин указывает на спорную эффективность данного требования, так как надежность предоставляемых результатов  «вызывает сомнения», цитирует ТАСС.

Одним из аргументов для отмены требования стало желание Литвы предоставить белорусам возможность свободно въезжать в страну.  Согласно постановлению кабмина от 11 августа, белорусам, безопасности которых на родине, возможно, что-то угрожает, по отдельному ходатайству МВД может предоставляться право въезда в Литву с особыми гуманитарными политическими целями. Разрешение на въезд в Литву за это время было предоставлено 326 белорусам.

"В Беларуси есть сложности с тем, чтобы пройти обязательный тест", - указал кабмин.

 
 
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Литва отменила это требование, в том числе для обеспечения возможности въезда в страну белорусов.
 
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