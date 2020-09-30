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Власти России разрабатывают аналог TikTok для школьников

30.09.2020 17:27 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: allufa.ru

Разрабатывается соцсеть совместно с компанией Mail.ru Group.

Министерство просвещения разрабатывает социальную сеть для школьников, которая аналогична социальной сети TikTok, передает РБК.   Разрабатывается соцсеть совместно с компанией Mail.ru Group.

В июне 2020 года соцсеть «ВКонтакте», принадлежащая Mail.ru Group, анонсировала запуск сервиса «Клипы» для создания видео длительностью до одной минуты. Включить запись или просмотр ролика можно будет при помощи жестов.

Новый сервис — бесконечная лента коротких вертикальных видео по аналогии с TikTok. Он позволяет обрабатывать ролики во встроенном видеоредакторе.

 
 
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Разрабатывается соцсеть совместно с компанией Mail.ru Group.
 
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