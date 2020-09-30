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Власти России разрабатывают аналог TikTok для школьников
30.09.2020 17:27 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: allufa.ru
Разрабатывается соцсеть совместно с компанией Mail.ru Group.
Министерство просвещения разрабатывает социальную сеть для школьников, которая аналогична социальной сети TikTok, передает
В июне 2020 года соцсеть «ВКонтакте», принадлежащая Mail.ru Group, анонсировала запуск сервиса «Клипы» для создания видео длительностью до одной минуты. Включить запись или просмотр ролика можно будет при помощи жестов.
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Разрабатывается соцсеть совместно с компанией Mail.ru Group.
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