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Белорусский фонд спортивной солидарности призывает к бойкоту всех соревнований из-за ареста Левченко

30.09.2020 17:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский фонд спортивной солидарности призвал к бойкоту всех соревнований из-за ареста баскетболистки Елены Левченко.

Белорусский фонд спортивной солидарности призывает к бойкоту всех соревнований из-за ареста Левченко
«Немедленно остановить участие в соревнованиях в связи с арестом Елены Левченко! Полный бойкот и солидарность до прекращения давления на спортсменов! Хватит быть трусами, за вашу свободу сейчас в тюрьме сидят звезды спорта, ваши коллеги! Завтра придут и к вам — за ваш голос, за ваш лайк, за вашу участие в мирных протестах!», — говорится в заявлении Фонда, которое цитирует Телеграф.

В объединении пообещали чиновникам и спортивным функционерам, «в случае непрекращения давления на спортсменов — внесение в визовый санкционный список в полном составе». В Фонде заявили, что вместе с самими чиновниками, в список попадут и члены семей с ближайшими родственниками.

Также в Фонде спортивной солидарности привали международные организации проявить солидарность с белорусскими спортсменами и остановить все контакты с белорусскими федерациями, отменить участие белорусских делегаций в соревнованиях.

Спортсмены гандбольного клуба «Витязь-Леон» уже отреагировали на призыв и отказались выходить на игру.

«Мы не имеем морального права выходить сегодня на площадку. В федерацию гандбола @handball.by было направлено официальное письмо, в котором гандбольный клуб «Витязь» отказывается проводить сегодняшнюю домашнюю игру. Осмысливая возможные последствия, мы сознательно делаем этот шаг, протестуя против беззакония и насильственного давления на граждан Беларуси», — говорится в Инстаграме клуба.
 
 
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Белорусский фонд спортивной солидарности призвал к бойкоту всех соревнований из-за ареста баскетболистки Елены Левченко.
 
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