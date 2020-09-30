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Мясное мороженое и опрыскиватели-беспилотники: в Минске открылась выставка «Белагро»

30.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сегодня в Минске презентовали достижения сельского хозяйства. На выставке «Белагро» – новые модели уборочной техники и породистые животные, рассказывает корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.

Посетители принюхиваются и присматриваются к одной из новинок – мясному мороженому. Десертом его не назовешь. Вкус не сладкий и не соленый. Калорий и протеинов как у стейка из куриного филе. И наедаешься так же.

«Достаточно хороший сбалансированный продукт, это не фаст-фуд, где много углеводов, продукт сбалансированный: есть молочные и мясные компоненты, легко усваивается, потому что гомогенизирован», – пояснил директор «Института мясо-молочной промышленности» Алексей Мелещеня.

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Гастрономические новинки – внутри манежа, а на улице – машиностроительные достижения. Занимают площадь в несколько футбольных полей. Впрочем, место на земле нужно не всем. Вот, например, беспилотники. Прошедшим летом такие агрегаты впервые использовали для обработки полей. Умная машина видит контуры нивы и сама распределяет расход средств для защиты растений.

«Здесь используется технология ультрамалообъемного внесения. Например, в этом дроне 20 литров концентрата, что равно бочке объемом 200 литров», – рассказал заместитель председателя Белорусской федерации беспилотной авиации Глеб Бондарик.

Своеобразная выставка достижений открылась в 30-й раз. Тут не только белорусское: в этом году «Белагро» объединила 360 компаний из 13 стран. «Один из главных показателей – это экспорт. В прошлом году выручили 5,4 миллиарда, продавая нашу продукцию. И я думаю, что в этом году цифра увеличится. Мы уже в этом году увеличили этот показатель на 196 миллионов долларов», – отметил заместитель премьер-министра Беларуси Александр Субботин.

Белорусские ученые представили более 200 разработок: новые сорта картофеля, льна, биотехнологии в животноводстве. На выставке проведут и конкурсы: выберут лучшую племенную лошадь и корову молочной породы.

Вместе с «Белагро» стартовала и Белорусская агропромышленная неделя – это деловая площадка для бизнес-переговоров. За неделю планируют подписать несколько десятков контрактов.
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Теги: Минск
 
 
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Своеобразная выставка достижений окрылась в 30-й раз. В этом году она объединила 360 компаний из 13 стран.
 
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