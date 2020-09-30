Мужчины в Беларуси на пенсии живут два-три года. Но следующее поколение будет жить дольше

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Продолжительность жизни женщин в Беларуси увеличилась до 78 лет, но показатель у мужчин сильно отстает — 64 года. Такие цифры привела сегодня журналистам на пресс-конференции, посвященной Дню пожилых людей, главный внештатный специалист по геронтологии Министерства здравоохранения Людмила Жилевич, передает БЕЛТА.

— Продолжительность жизни за последнее время шагнула на плюс десять лет. У женщин она увеличилась до 78 лет. Но тревожит, что наши мужчины никак не преодолеют это гендерное различие: разница в продолжительности жизни очень велика. У мужчин — 64 года. Корни этой проблемы начинаются с детства, — сказала Людмила Жилевич.

Стоит отметить, что в статистике Белстата используется другой подход и соответствующий термин — «ожидаемая продолжительность жизни» (это ожидаемая продолжительность жизни родившегося в этом году ребенка. — Прим. Onliner). Она, по данным на 2019 год, составляла у женщин 79,4 года, мужчин — 69,3 года.

Людмила Жилевич подчеркнула, что социальная активность после выхода на пенсию зависит от состояния здоровья. Поэтому так много внимания уделяется профилактическим мерам, работе с факторами риска.

— Мы выяснили, что только к пенсионному возрасту люди наконец начинают думать о своем здоровье. Хотя и это дает свои результаты. Если в 60 лет человек бросил курить, риск смерти от острой коронарной инфекции снижается на 25%, — отметила представитель Минздрава. Поэтому так важны работа с поведенческими факторами риска заболеваний и акцент на профилактику.