От $1020 по курсу. На улице Розы Люксембург начинают строить новый «каркасник» с кладовыми и велопарковкой

Источник материала: Onliner

В Минске будет новый жилой дом. Компания «Арэса-Сервис» начинает строительство многоэтажки на улице Розы Люксембург (прямо возле налоговой инспекции Московского района). По генплану строение имеет номер 43, в реальности же всем желающим посмотреть на стройплощадку и прикинуть для себя плюсы-минусы расположения стоит забивать в навигаторы адрес Р. Люксембург, 183. Пока за забором ведутся только предварительные работы: идет снос зданий и расчистка территории, но в офисе застройщика обещают в самое ближайшее время приступить к осязаемым для дольщиков действиям.



Так стройплощадка выглядела на прошлой неделе







ЖК «Гармония» — это девятиэтажный пятиподъездный «каркасник» с наземной многоуровневой стоянкой на 300 машиномест. Заполнение внешних стен — керамзитобетон (неужели кто-то решился «изменить» газосиликату?). Стартует новый жилой комплекс с возведения первых двух секций, квартиры в которых сейчас и предлагаются. Завершить проект «Арэса-Сервис» обещает к октябрю 2021 года.





В высотке будут одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. Если округлять, их площади варьируются от 41 до 84 «квадратов». В некоторых планировках часть межкомнатных перегородок будет возведена, в других — все останется на откуп будущему жильцу. Приятным дополнением станут панорамные окна и потолки высотой 2,7 см. Квартиры сдаются с черновой отделкой — улучшенная штукатурка, цементно-песчаная стяжка, нормативная разводка электрики и сантехники. Остекление лоджий — из алюминиевого профиля, остальные окна и балконные двери — привычный всем ПВХ. Что касается фасада, то он будет оштукатурен и покрашен.





Из плюшек, которые могут привлечь дольщиков, отметим крытую велопарковку, кладовые и индивидуальные счетчики тепла. Неожиданно, но помещение товарищества собственников запроектировано не в самом доме, а в паркинге, который начнут строить чуть позже.



Так обстоят дела на площадке сегодня





Сейчас всем желающим предлагается заключить договор на строительство одной из 60 квартир (из них 24 «однушки», 18 «двушек» и 18 «трешек»). Цены следующие.

— При стопроцентной оплате квадратный метр в однокомнатной квартире стоит от $1150 по курсу, в двухкомнатной — от $1090, трехкомнатной — от $1020. Это акционные цены, они действуют для первых клиентов, есть выбор этажей и планировок. Также мы предлагаем рассрочку: при первоначальном взносе в размере 50% метр в однокомнатной квартире будет стоить от $1230 в эквиваленте, двухкомнатной — от $1130, трехкомнатной — от $1080. Если же дольщик может внести 30% от стоимости жилья, то цены следующие: от $1270 — для «однушек», от 1170 — для «двушек» и 1120 — для «трешек». Рассрочка предполагает, что оставшуюся часть суммы клиент выплачивает ежемесячно равными долями до окончания строительства, — пояснили в офисе застройщика.



