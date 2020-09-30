ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

От $1020 по курсу. На улице Розы Люксембург начинают строить новый «каркасник» с кладовыми и велопарковкой

30.09.2020 17:43 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В Минске будет новый жилой дом. Компания «Арэса-Сервис» начинает строительство многоэтажки на улице Розы Люксембург (прямо возле налоговой инспекции Московского района). По генплану строение имеет номер 43, в реальности же всем желающим посмотреть на стройплощадку и прикинуть для себя плюсы-минусы расположения стоит забивать в навигаторы адрес Р. Люксембург, 183. Пока за забором ведутся только предварительные работы: идет снос зданий и расчистка территории, но в офисе застройщика обещают в самое ближайшее время приступить к осязаемым для дольщиков действиям.


Так стройплощадка выглядела на прошлой неделе



ЖК «Гармония» — это девятиэтажный пятиподъездный «каркасник» с наземной многоуровневой стоянкой на 300 машиномест. Заполнение внешних стен — керамзитобетон (неужели кто-то решился «изменить» газосиликату?). Стартует новый жилой комплекс с возведения первых двух секций, квартиры в которых сейчас и предлагаются. Завершить проект «Арэса-Сервис» обещает к октябрю 2021 года.

От 20 по курсу. На улице Розы Люксембург начинают строить новый «каркасник» с кладовыми и велопарковкой

В высотке будут одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. Если округлять, их площади варьируются от 41 до 84 «квадратов». В некоторых планировках часть межкомнатных перегородок будет возведена, в других — все останется на откуп будущему жильцу. Приятным дополнением станут панорамные окна и потолки высотой 2,7 см. Квартиры сдаются с черновой отделкой — улучшенная штукатурка, цементно-песчаная стяжка, нормативная разводка электрики и сантехники. Остекление лоджий — из алюминиевого профиля, остальные окна и балконные двери — привычный всем ПВХ. Что касается фасада, то он будет оштукатурен и покрашен.

От 20 по курсу. На улице Розы Люксембург начинают строить новый «каркасник» с кладовыми и велопарковкой

Из плюшек, которые могут привлечь дольщиков, отметим крытую велопарковку, кладовые и индивидуальные счетчики тепла. Неожиданно, но помещение товарищества собственников запроектировано не в самом доме, а в паркинге, который начнут строить чуть позже.


Так обстоят дела на площадке сегодня


Сейчас всем желающим предлагается заключить договор на строительство одной из 60 квартир (из них 24 «однушки», 18 «двушек» и 18 «трешек»). Цены следующие.

— При стопроцентной оплате квадратный метр в однокомнатной квартире стоит от $1150 по курсу, в двухкомнатной — от $1090, трехкомнатной — от $1020. Это акционные цены, они действуют для первых клиентов, есть выбор этажей и планировок. Также мы предлагаем рассрочку: при первоначальном взносе в размере 50% метр в однокомнатной квартире будет стоить от $1230 в эквиваленте, двухкомнатной — от $1130, трехкомнатной — от $1080. Если же дольщик может внести 30% от стоимости жилья, то цены следующие: от $1270 — для «однушек», от 1170 — для «двушек» и 1120 — для «трешек». Рассрочка предполагает, что оставшуюся часть суммы клиент выплачивает ежемесячно равными долями до окончания строительства, — пояснили в офисе застройщика.

От 20 по курсу. На улице Розы Люксембург начинают строить новый «каркасник» с кладовыми и велопарковкой

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске будет новый жилой дом. Компания «Арэса-Сервис» начинает строительство многоэтажки на улице Розы Люксембург (прямо возле налоговой инспекции Московского...
 
Новости дня
Новости разные
 
Генпрокуратура пообещала проверить, как организации выплачивают зарплаты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.09.2020
Mir24.TV Belarus
30.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика