Генпрокуратура пообещала проверить, как организации выплачивают зарплаты

Источник материала: Onliner

Сегодня Генеральная прокуратура провела брифинг. Во время него начальник отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Марина Попова сообщила , что прокуратура начинает «проверку исполнения законодательства о полноте и своевременности выплаты зарплаты наемным работникам».

Отмечается, что в случае нарушения прав работников в данной сфере можно обратиться в территориальные органы прокуратуры.

Контактная информация о них размещена на официальном сайте ведомства.