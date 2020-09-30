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Генпрокуратура пообещала проверить, как организации выплачивают зарплаты
Источник материала: Onliner
Сегодня Генеральная прокуратура провела брифинг. Во время него начальник отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Марина Попова
Отмечается, что в случае нарушения прав работников в данной сфере можно обратиться в территориальные органы прокуратуры.
Контактная информация о них размещена на официальном сайте ведомства.
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Сегодня Генеральная прокуратура провела брифинг. Во время него начальник отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Марина Попова сообщила, что...
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