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Генпрокуратура пообещала проверить, как организации выплачивают зарплаты

30.09.2020 17:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня Генеральная прокуратура провела брифинг. Во время него начальник отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Марина Попова сообщила, что прокуратура начинает «проверку исполнения законодательства о полноте и своевременности выплаты зарплаты наемным работникам».

Отмечается, что в случае нарушения прав работников в данной сфере можно обратиться в территориальные органы прокуратуры.

Контактная информация о них размещена на официальном сайте ведомства.

 
 
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Сегодня Генеральная прокуратура провела брифинг. Во время него начальник отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Марина Попова сообщила, что...
 
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