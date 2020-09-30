Популярный белорусский тиктокер отпразднует день рождения в столичном клубе «НЛО»

Источник материала: Tut.by

Популярный белорусский видеоблогер Влад Кобяков (2,9 млн подписчиков в TikTok и 1,2 млн в Instagram) отметит день рождения вечеринкой в клубе НЛО 31 октября . Вход — 15 рублей, возрастное ограничение — 12+.



Влад Кобяков. Фото: instagram.com/kobyakov_official

Организаторы говорят, что вечеринка в честь дня рождения Влада Кобякова в клубе НЛО уже стала традицией. В прошлом году отметить день рождения видеоблогера пришло около тысячи человек, вечер получился «шикарным». В этом году шоу планируют усилить диджеями, приглашенными гостями и сюрпризами.

Влад Кобяков — популярный белорусский видеоблогер: 2,9 млн подписчиков в TikTok, 1,2 млн подписчиков в Instagram; 1,5 млн подписчиков в YouTube (ведущий канала «Головной рис»), а также участник команды, которая занимается одним из самых популярных русскоязычных YouTube-каналов А4. C недавних пор Кобяков выпускает песни, а вот с клубом НЛО, в котором запланирована вечеринка, сотрудничает давно: Влад организовывал там свои шоу-проекты и работал как MC.

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