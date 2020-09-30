|
Популярный белорусский тиктокер отпразднует день рождения в столичном клубе «НЛО»
Источник материала: Tut.by
Популярный белорусский видеоблогер Влад Кобяков (2,9 млн подписчиков в TikTok и 1,2 млн в Instagram) отметит день рождения
Организаторы говорят, что вечеринка в честь дня рождения Влада Кобякова в клубе НЛО уже стала традицией. В прошлом году отметить день рождения видеоблогера пришло около тысячи человек, вечер получился «шикарным». В этом году шоу планируют усилить диджеями, приглашенными гостями и сюрпризами.
Влад Кобяков — популярный белорусский видеоблогер: 2,9 млн подписчиков в TikTok, 1,2 млн подписчиков в Instagram; 1,5 млн подписчиков в YouTube (ведущий канала «Головной рис»), а также участник команды, которая занимается одним из самых популярных русскоязычных YouTube-каналов А4. C недавних пор Кобяков выпускает песни, а вот с клубом НЛО, в котором запланирована вечеринка, сотрудничает давно: Влад организовывал там свои шоу-проекты и работал как MC.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Популярный белорусский видеоблогер Влад Кобяков (2,9 млн подписчиков в TikTok и 1,2 млн в Instagram) отметит день рождения вечеринкой в клубе НЛО 31 октября. Вход - 15 рублей,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)