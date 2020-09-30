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Может ли «административка» повлиять на кредитную историю? Задали вопрос эксперту

30.09.2020 17:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В интернете начала распространяться информация о том, что данные об административном или уголовном наказании пожизненно сохраняются в кредитной истории, а информация о просроченных платежах хранится в течение пяти лет. С учетом того, что многие белорусы сейчас получают административное наказание и отбывают «сутки» из-за участия в мирных митингах, FINANCE.TUT.BY решил проверить, как в действительности это может отразиться на кредитной истории.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Будет ли видна административная или уголовная ответственность в кредитной истории?

— Эти данные в кредитную историю не входят и, соответственно, на кредитный балл не влияют, — комментирует начальник управления «Кредитный регистр» Нацбанка Виктор Плёнкин.

Вместе с тем, говорит эксперт, каждый банк по своему усмотрению может запросить у МВД эти данные, чтобы принять решение о выдаче кредита. Это требование не является обязательным. Кроме того, данные об административной или уголовной ответственности можно запросить только с письменного согласия человека.

Что будет с кредитной историей, если попасть на «сутки» и просрочить из-за этого платеж по кредиту?

Виктор Плёнкин поясняет, что просрочка платежа по любой причине на срок меньше 7 дней практически не влияет на кредитный балл.

— Даже текущая просрочка (то есть непогашенная. — Прим. ред.) меньше 7 дней не ухудшит балл, потому что с точки зрения нашей системы это очень короткий срок. То есть если человек освободился и сразу погасил кредит, ничего фатального с его скорингом может не произойти. Просрочка платежа на срок больше 7 дней уже снизит кредитный рейтинг. Также любая просрочка в любом случае будет отображена в кредитной истории. Банки будут ее видеть, но повлияет ли это на выдачу кредита, зависит от конкретного банка, — говорит Виктор Плёнкин. — Нужно помнить, что чем больше времени проходит, тем меньший вес в кредитной истории имеет любая просрочка платежа. Данные кредитных историй хранятся в течение пяти лет.

Одна просрочка платежа — крест на кредитной истории? Говорим с экспертом Нацбанка о кредитном рейтинге

 
 
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