ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Из минской школы эвакуировали 300 человек из-за угрозы взрыва

30.09.2020 17:53 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В одной из школ столицы 30 сентября проводили эвакуацию из-за сообщения о минировании.

Из минской школы эвакуировали 300 человек из-за угрозы взрыва

По данным пресс-службы МВД, письмо, в котором неизвестный писал о том, что в одной из школ заложено взрывное устройство, пришло на электронную почту столичной милиции.

По указанному адресу оперативно выехали сотрудники правоохранительных органов. Из здания учебного заведения эвакуировали около 300 человек.

Взрывоопасных предметов в школе не нашли. Личность лжеминера устанавливают.

 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В одной из школ столицы 30 сентября проводили эвакуацию из-за сообщения о минировании.
 
Новости дня
Новости разные
 
Популярный белорусский тиктокер отпразднует день рождения в столичном клубе «НЛО»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика