Из минской школы эвакуировали 300 человек из-за угрозы взрыва

В одной из школ столицы 30 сентября проводили эвакуацию из-за сообщения о минировании.





По данным пресс-службы МВД, письмо, в котором неизвестный писал о том, что в одной из школ заложено взрывное устройство, пришло на электронную почту столичной милиции.

По указанному адресу оперативно выехали сотрудники правоохранительных органов. Из здания учебного заведения эвакуировали около 300 человек.

Взрывоопасных предметов в школе не нашли. Личность лжеминера устанавливают.