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Из минской школы эвакуировали 300 человек из-за угрозы взрыва
Источник материала: Навiны
В одной из школ столицы 30 сентября проводили эвакуацию из-за сообщения о минировании.
По данным пресс-службы МВД, письмо, в котором неизвестный писал о том, что в одной из школ заложено взрывное устройство, пришло на электронную почту столичной милиции.
По указанному адресу оперативно выехали сотрудники правоохранительных органов. Из здания учебного заведения эвакуировали около 300 человек.
Взрывоопасных предметов в школе не нашли. Личность лжеминера устанавливают.
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В одной из школ столицы 30 сентября проводили эвакуацию из-за сообщения о минировании.
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