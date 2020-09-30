В Волковыске суд вынес предупреждение священнику за возложение цветов

Православному священнику Александру Богдану суд Волковысского района 30 сентября вынес предупреждение за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Священнослужитель почтил память погибшего Константина Шишмакова.



Александр Богдан. Фото orthos.org

Как сообщил БелаПАН диакон Дмитрий Павлюкевич, отца Александра Богдана обвиняли в том, что он участвовал в несанкционированном массовом мероприятии, выкрикивал лозунги. Священник возложил цветы у музея имени Багратиона, где работал директором Шишмаков.

29-летний Константин Шишмаков пропал вечером 15 августа. Он позвонил жене, сказал, что больше не будет работать в музее и едет домой. По словам отца Шишмакова, Константин отказался подписывать итоговый протокол избирательной комиссии 9 августа. Его машину нашли 18 августа в Мостовском районе, тело — в близлежащем лесу . У Константина остались жена и маленькая дочь.

Диакон Дмитрий Павлюкевич знает отца Александра Богдана еще с семинарии, жил с ним в одной комнате. Он считает, что тот никогда бы не сделал то, в чем его обвиняют.

«Этот человек — настоящий христианин. Весь Волковыск его знает как миссионера, который проповедовал только Евангелие. Бомжам, освободившимся заключенным, наркоманам, алкоголикам. Не для разовой новостной картинки, а на протяжении многих лет. Без финансовой поддержки. Твердо, упорно, методично», — отметил диакон Павлюкевич.