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Координационный совет: Показательное задержание Левченко не сломит наших спортсменов

30.09.2020 17:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Координационный совет по урегулированию политического кризиса осудил арест баскетболистки Елены Левченко.

 

Координационный совет: Показательное задержание Левченко не сломит наших спортсменов
Фото из инстаграма Елены Левченко

«Елена Левченко — одна из лучших баскетболисток в истории Беларуси. И, без преувеличения, национальная гордость!» — отмечается в заявлении.

Во время массовых мирных протестов Елена Левченко «открыто поддержала движение спортсменов против фальсификаций на выборах и насилия», она входит в Свободное объединение спортсменов Беларуси, подписала открытое письмо к власти и силовикам и постоянно участвовала в воскресных маршах, а также не раз выступала в медиа с осуждением ситуации, сложившейся в стране, напоминает КС.

Координационный совет «осуждает любые формы преследования и давления на спортсменов за их активную гражданскую позицию».

«Спортсмены — это люди, которые посвящают свою жизнь подготовке к честной борьбе в соревнованиях за честь своей Родины. Преследуя их, государство преследует национальную гордость Беларуси», — считает КС.

Белорусские спортсмены «соперничают друг с другом на стадионах, татами, дорожках для плаванья, но готовы мгновенно объединить усилия в борьбе за общечеловеческие права и идеалы». «Мы уверены: показательное задержание Елены Левченко сегодня не сломит наших спортсменов. На место Елены во главе колонны придут как минимум трое! Осудят и их?! На это место придет десяток чемпионов!» — считают в Координационном совете.

Левченко была задержана сегодня утром в минском аэропорту перед вылетом на лечение и реабилитацию. Суд Ленинского района арестовал ее на 15 суток по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии). Левченко вменялось в вину участие в двух массовых мероприятиях в Минске: 23 августа — на проспекте Независимости и 27 сентября — на проспекте Машерова.

 
Теги: Минск
 
 
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Координационный совет по урегулированию политического кризиса осудил арест баскетболистки Елены Левченко.  
 
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