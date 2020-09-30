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О чем договаривались Лукашенко и губернатор Брянщины
30.09.2020 17:59 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Стороны обсудили возможные направления экономического сотрудничества, в том числе строительство.
© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко предложил присмотреться к белорусскому потенциалу в этой сфере и выделить площадку, которую белорусы застроили бы "под ключ". Лукашенко отметил – в России сейчас дефицит рабочей силы в этой области.
Еще одно направление сотрудничества - калийные удобрения. В регионе развивается сельское хозяйство, отметил Богомаз, и удобрений с каждым годом нужно все больше.
На территории соседней с российским регионом Гомельской области как раз строится новая шахта. Губернатор предложил создать совместный торговый дом, который бы продавал удобрения в российские регионы.
"Наши соседи – это Курск, Орел, Воронеж. Все мы испытываем сегодня проблему с поставками минеральных удобрений, калийных удобрений", - отметил губернатор.
Основным событием в сфере регионального сотрудничества Беларуси и России стал седьмой Форум регионов. По его итогам было подписано контрактов на сумму свыше 700 миллионов долларов.
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