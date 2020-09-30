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Официально: МИД Украины не будет использовать слово «президент» применительно к Лукашенко

30.09.2020 18:11 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: echokieva.com

Официальный Киев будет обращаться к Александру Лукашенко без указания должности. Об этом сообщил глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба.

Кулеба добавил также, что Киев не будет применять формулировки, которые могли бы указывать на то, что Александр Лукашенко якобы "незаконно избранный, нелегитимный президент"

"Официальная позиция - Александр Лукашенко", - уточнил руководитель МИД Украины.

Кулеба добавил, что в официальном общении Киев не будет применять формулировки, которые могли бы указывать на то, что Лукашенко якобы "незаконно избранный, нелегитимный президент". "Это прекрасные формулировки для медиа, для заголовков, для постов в Facebook", - цитирует министра ТАСС.

 
 
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Официальный Киев будет обращаться к Александру Лукашенко без указания должности. Об этом сообщил глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба.
 
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