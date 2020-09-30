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Беларусь с 1 октября снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

30.09.2020 18:23 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Беларусь с 1 октября снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, следует из постановления Совмина №567 от 30 сентября 2020 года.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит $45,4 за 1 т (ранее - $47,5).

Пошлина на прямогонный бензин установлена на уровне $24,9 за 1 т (ранее - $26,1). На товарные бензины, легкие и средние дистилляты она составит $13,6 за 1 т (ранее - $14,2), такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

Снижение пошлин связано с незначительным снижением мировых цен на нефть.

 
 
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Беларусь с 1 октября снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, следует из постановления Совмина №567 от 30 сентября 2020 года.
 
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