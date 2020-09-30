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Тихановская изменила название своего официального телеграм-канала

30.09.2020 18:23 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Телеграм-канал Светланы Тихановской больше не будет называться «Пул первой». Свое решение она объяснила тем, что ей уже не надо с кем-либо конкурировать.

Ссылка на канал изменится в соответствии с новым названием.

«Беларусский народ и международное сообщество сделали свой выбор. Я больше не являюсь кандидатом на пост президента и не участвую в предвыборной гонке. Мне и моей команде уже не нужно ни с кем конкурировать, чтобы быть услышанными. Дальше я буду выступать только под собственным именем, поскольку именно это имя вы, дорогие беларусы, указывали в бюллетенях. Спасибо за всю вашу поддержку – каждая наша победа происходит благодаря вам», - объяснила свое решение Тихановская.

 
 
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Телеграм-канал Светланы Тихановской больше не будет называться «Пул первой». Свое решение она объяснила тем, что ей уже не надо с кем-либо конкурировать.
 
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