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Госдолг Беларуси резко подскочил за первые три недели протестов

30.09.2020 18:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Государственный долг Беларуси за первые три недели протестов в стране, которые начались 9 августа, вырос на 10,5%.



Об этом говорится в пресс-релизе Министерства финансов Беларуси.

На 1 сентября 2020 госдолг Беларуси составил 57,8 млрд белорусских рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 13 млрд рублей, или на 29,1%.

По данным ведомства, внешний государственный долг по состоянию на 1 сентября 2020 года составил 17,7 млрд долларов США, увеличившись с начала года на 0,6 млрд долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 3,6%.

При этом внутренний государственный долг по состоянию на 1 сентября 2020 года составил 10,6 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,8 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 20,6%.

В конце августа сообщалось, что государственный долг Беларуси за первые восемь месяцев 2020 рода вырос на 18,6% и составляет 53,1 млрд белорусских рублей.
 
 
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Государственный долг Беларуси за первые три недели протестов в стране, которые начались 9 августа, вырос на 10,5%.
 
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