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"Мать белорусской революции" Фотографии Нины Багинской появились в итальянском Vogue
Источник материала: Партизан
Синди Кроуфорд, Кира Найтли, Бейонсе, Мадонна, сестры Хадид… Всех звезд мировой величины, которые появлялись в итальянском Vogue, не перечислить. Теперь среди них есть и белоруска Нина Багинская.
Снимки можно найти в
Поясним: фотографы сами присылают свои снимки на модерацию в веб-версию издания, однако отбирает их для публикации редактор, оставляя то, что интересно изданию и подходит под его формат.
Вот что Иван пишет в своем инстаграме о встрече с Ниной Багинской:
«А потом говорю:
— Нина Григорьевна, что бы вы сказали белорусам, если бы знали, что вас услышат все?
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Она долго готовилась, долго думала.
— Я б дзве рэчы перадала. Першае — гэта што няможна быць шчаслівым, калі чалавек не вольны. За волю сваю змагацца трэба, за зямлю, за мову, за людзей нашых змагацца трэба. Зямля і людзі вольнымі павінны быць. І шчаслівымі.
А другое — гэта прыроду нашу захоўваць трэба. Каб чыста было і добра. Мы ад прыроды пайшлі, мы яе і захоўваць належныя. І перадайце ў інтэрнэце, што я кахаю ўсiх.
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Так вот, интернет, передаю вам, что она нас всех любит. И обнимает нас всех — маленькая, худенькая и такая сильная, бабушка всех белорусов — Ніна Багінская».
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Синди Кроуфорд, Кира Найтли, Бейонсе, Мадонна, сестры Хадид… Всех звезд мировой величины, которые появлялись в итальянском Vogue, не перечислить. Теперь среди них...
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