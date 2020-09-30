"Мать белорусской революции" Фотографии Нины Багинской появились в итальянском Vogue

сообщил журнал о белорусском современном искусстве Chrysalis Mag, пишет tut.by Первым о публикациижурнал о белорусском современном искусстве Chrysalis Mag, пишет





веб-версии издания с подписью «The mother of Belarusian revolution». Автор фотографий, которые понравились культовому итальянскому журналу, Иван Ревяко. Снимки можно найти вс подписью «The mother of Belarusian revolution». Автор фотографий, которые понравились культовому итальянскому журналу,

Поясним: фотографы сами присылают свои снимки на модерацию в веб-версию издания, однако отбирает их для публикации редактор, оставляя то, что интересно изданию и подходит под его формат.

Вот что Иван пишет в своем инстаграме о встрече с Ниной Багинской:









«А потом говорю:





— Нина Григорьевна, что бы вы сказали белорусам, если бы знали, что вас услышат все?

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Она долго готовилась, долго думала.





— Я б дзве рэчы перадала. Першае — гэта што няможна быць шчаслівым, калі чалавек не вольны. За волю сваю змагацца трэба, за зямлю, за мову, за людзей нашых змагацца трэба. Зямля і людзі вольнымі павінны быць. І шчаслівымі.





А другое — гэта прыроду нашу захоўваць трэба. Каб чыста было і добра. Мы ад прыроды пайшлі, мы яе і захоўваць належныя. І перадайце ў інтэрнэце, што я кахаю ўсiх.

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Так вот, интернет, передаю вам, что она нас всех любит. И обнимает нас всех — маленькая, худенькая и такая сильная, бабушка всех белорусов — Ніна Багінская».



