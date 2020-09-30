Платформа гражданской солидарности требует освободить белорусскую правозащитницу









Вясна " Заявление Платформы публикует ПЦ "





Мы, нижеподписавшиеся члены международной сети НПО «Гражданская платформа солидарности», выражаем сильное возмущение по поводу ареста и уголовного преследования белорусской правозащитницы Марфы Рабковой, координаторки Волонтерской службы Правозащитного центра «Весна», и требуем ее немедленного и безусловного освобождения и снятия с нее всех обвинений.





Правозащитный центр «Весна» является организацией-членом Платформы гражданской солидарности и лауреатом премии «Защитник демократии» в 2020 году, учрежденной государствами-участниками ОБСЕ.





Марфа Рабкова и ее муж Вадим Жеромский были задержаны 17 сентября в Минске сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД. В их квартире был проведен обыск, изъяты деньги, личные вещи и оборудование.





Позже Вадим Жеромский был освобожден, а Марфа Рабкова помещена под стражу в качестве подозреваемой по ст. 293, ч. 3 Уголовного кодекса (Обучение либо иная подготовка лиц к участию в массовых беспорядках либо финансирование такой деятельности), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.





19 сентября ее перевели в СИЗО № 1 г. Минска , где она содержится в настоящее время. 25 сентября ей было официально предъявлено обвинение по ст. 293, ч. 3 Уголовного кодекса.





Белорусские правозащитные общественные организации считают Марфу Рабкову политзаключенной. Amnesty International признала ее узником совести. Она была задержана после ряда актов давления со стороны правоохранительных органов и судебного преследования правозащитников со времени объявления результатов президентских выборов 9 августа. Эти действия могут помешать продвижению и защите прав человека в Беларуси.





Мы считаем, что белорусские власти преследуют госпожу Рабкову исключительно за мирную и законную правозащитную деятельность, в том числе наблюдение за акциями протеста и документирование доказательств нарушений прав человека, включая пытки и жестокое обращения с мирными демонстрантами, задержанными сотрудниками правоохранительных органов.





Марфа Рабкова не совершила никакого преступления, и поэтому нет оснований для ее преследования. Ее задержание, содержание под стражей и преследование являются местью за правозащитную деятельность и составляют серьезное нарушение обязательств Беларуси в рамках международного права в области прав человека и ОБСЕ.





Мы требуем от белорусских властей немедленного и безусловного освобождения Марфы Рабковой, прекращения уголовного дела против нее и обеспечения ее физической и психологической безопасности и неприкосновенности. Власти также должны прекратить давление и преследование в отношении членов Правозащитного центра «Весна» и всех белорусских правозащитников и гарантировать, чтобы все правозащитники в Беларуси могли вести законную правозащитную деятельность, не боясь репрессий, без всяких ограничений и при любых обстоятельствах.





Мы призываем исполнительные и политические органы, учреждения и государства-участники ОБСЕ принять активные общественные, дипломатические и другие меры, чтобы обеспечить немедленное освобождение белорусской правозащитницы Марфы Рабковой и прекращение преследования против нее.





Центр развития демократии и прав человека, Россия





Нидерландский Хельсинкский комитет





Freedom Files, Польша





Общественное объединение «Правозащитное движение: Бир Дуйно Кыргызстан»





Центр гражданских свобод, Украина





Фонд продвижения гражданского общества и прав человека «Женщины Дона», Россия





Фонд «Общественный вердикт», Россия





Болгарский Хельсинкский комитет





Хельсинкская гражданская ассамблея - Ванадзор, Армения





Шведская сеть ОБСЕ





Информационно-аналитический центр «Сова», Россия





Хельсинкский комитет Армении





DRA - немецко-русский обмен, Германия





Общественное объединение «Достоинство», Казахстан





Статья 19, Великобритания





Truth Hounds, Украина





LIBERECO - партнерство за права человека, Германия





Хельсинкский фонд прав человека, Польша





Институт мониторинга прав человека, Литва





Белорусский Хельсинкский комитет





Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова, Литва





Правозащитный центр «Мемориал», Россия





Ассоциация вынуждена переселенных женщин «Согласие», Грузия





Индекс цензуры, Великобритания





Международное партнерство по правам человека, Бельгия





Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности, Казахстан