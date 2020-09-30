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В Копыле, возможно, развернут тестовую зону 5G
Источник материала: Onliner
Сегодня в индустриальном парке «Великий камень» прошла торжественная церемония, посвященная скоростной технологии будущего. Между РУП «Белтелеком» и ООО «Бел Хуавэй Технолоджис» было подписано соглашение о передаче оборудования и запуске тестовой зоны 5G.
Как отметил первый заместитель генерального директора РУП «Белтелеком» Геннадий Мельников, с сегодняшнего дня становится возможным развертывание в Беларуси двух тестовых зон — в «Великом камне» и в Копыле. Об этом
В перспективе технологию 5G будут использовать в таких областях, как фиксированный беспроводной доступ, мобильный широкополосный доступ, видеоконтроль, мобильный корреспондент, беспилотный транспорт и т. д.
электрическое одеяло, 100 Вт, регулировка нагрева (6 режимов), питание: сеть 220В
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Сегодня в индустриальном парке «Великий камень» прошла торжественная церемония, посвященная скоростной технологии будущего. Между РУП «Белтелеком» и ООО «Бел...
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