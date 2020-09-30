Фонтан «Сбербанка» признали лучшим строительным объектом года в Беларуси

Светомузыкальный фонтан на Свислочи возле парка Янки Купалы признан лучшим строительным объектом 2020 года в Беларуси.





Конкурс прошел при поддержке Министерства архитектуры и строительства. За мультимедийный фонтан проголосовало большинство. Такая информация прозвучала в эфире телеканала «СТВ» .

Последнее водное представление сезона состоится 30 сентября в 20:30. Затем конструкция опустится под воду до весны.