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Фонтан «Сбербанка» признали лучшим строительным объектом года в Беларуси
Источник материала: Навiны
Светомузыкальный фонтан на Свислочи возле парка Янки Купалы признан лучшим строительным объектом 2020 года в Беларуси.
Конкурс прошел при поддержке Министерства архитектуры и строительства. За мультимедийный фонтан проголосовало большинство. Такая информация прозвучала в эфире телеканала
Последнее водное представление сезона состоится 30 сентября в 20:30. Затем конструкция опустится под воду до весны.
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Светомузыкальный фонтан на Свислочи возле парка Янки Купалы признан лучшим строительным объектом 2020 года в Беларуси.
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