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Фонтан «Сбербанка» признали лучшим строительным объектом года в Беларуси

30.09.2020 18:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Светомузыкальный фонтан на Свислочи возле парка Янки Купалы признан лучшим строительным объектом 2020 года в Беларуси.

Фонтан «Сбербанка» признали лучшим строительным объектом года в Беларуси

Конкурс прошел при поддержке Министерства архитектуры и строительства. За мультимедийный фонтан проголосовало большинство. Такая информация прозвучала в эфире телеканала «СТВ».

Последнее водное представление сезона состоится 30 сентября в 20:30. Затем конструкция опустится под воду до весны.

 
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Светомузыкальный фонтан на Свислочи возле парка Янки Купалы признан лучшим строительным объектом 2020 года в Беларуси.
 
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