«Мы сидим за тех, кто сидит!» Белорусские студенты провели акцию солидарности

30 сентября в белорусских вузах прошла акция солидарности с задержанными студентами. Молодые люди просто сидели — на ступеньках у входа, на лестницах внутри, на трибунах университетских стадионов. Сидели во время перерыва в занятиях. В некоторых вузах администрация выходила к студентам, в других — вызывала милицию.



Фото t.me/peaceful_bsuir

Почему протестовали студенты

Студенты провели сидячую акцию в знак солидарности со студентами, попавшими под репрессии со стороны государства за участие в протестных акциях — кто был задержан, кто получил штрафы, а потом еще платил за отработки в вузах.

По данным телеграм-канала «Студенческая инициативная группа» , сейчас административный арест за участие в акциях протеста отбывают более десяти студентов. Большинству присудили от 10 до 13 суток.

Катализатором сегодняшней акции солидарности стала история четверокурсника БГУИР Дмитрия Мазуро. Он был задержан 27 сентября, а на следующий день суд Советского района выписал ему 23 суток — за якобы участие в несанкционированном массовом мероприятии и неповиновение требованиям милиции.

В альма-матер Дмитрия Мазуро поддержали более тысячи студентов

Утром 30 сентября в БГУИР была проведена эвакуация. Администрация вуза объяснила объяснив это плановыми учениями. Но акция солидарности все же состоялась — после 15 часов, к этому времени в других университетах она закончилась.



Фото t.me/peaceful_bsuir

В альма-матер Дмитрия Мазуро собралось около тысячи студентов, это была сегодня самая массовая студенческая акция. Молодые люди сидели на ступенях возле факультета компьютерных систем и сетей и скандировали «Выпускай», «Жыве Беларусь!», «Я/Мы — Дмитрий Мазуро», «Пока мы едины, мы непобедимы», сообщает телеграм-канал «Мирный БГУИР» .