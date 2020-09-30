ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Мы сидим за тех, кто сидит!» Белорусские студенты провели акцию солидарности

30.09.2020 18:45 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

30 сентября в белорусских вузах прошла акция солидарности с задержанными студентами. Молодые люди просто сидели — на ступеньках у входа, на лестницах внутри, на трибунах университетских стадионов. Сидели во время перерыва в занятиях. В некоторых вузах администрация выходила к студентам, в других — вызывала милицию.

«Мы сидим за тех, кто сидит!» Белорусские студенты провели акцию солидарности
Фото t.me/peaceful_bsuir

 

Почему протестовали студенты

Студенты провели сидячую акцию в знак солидарности со студентами, попавшими под репрессии со стороны государства за участие в протестных акциях — кто был задержан, кто получил штрафы, а потом еще платил за отработки в вузах.

По данным телеграм-канала «Студенческая инициативная группа», сейчас административный арест за участие в акциях протеста отбывают более десяти студентов. Большинству присудили от 10 до 13 суток.

Катализатором сегодняшней акции солидарности стала история четверокурсника БГУИР Дмитрия Мазуро. Он был задержан 27 сентября, а на следующий день суд Советского района выписал ему 23 суток — за якобы участие в несанкционированном массовом мероприятии и неповиновение требованиям милиции.

 

В альма-матер Дмитрия Мазуро поддержали более тысячи студентов

Утром 30 сентября в БГУИР была проведена эвакуация. Администрация вуза объяснила объяснив это плановыми учениями. Но акция солидарности все же состоялась — после 15 часов, к этому времени в других университетах она закончилась.

«Мы сидим за тех, кто сидит!» Белорусские студенты провели акцию солидарности
Фото t.me/peaceful_bsuir

В альма-матер Дмитрия Мазуро собралось около тысячи студентов, это была сегодня самая массовая студенческая акция. Молодые люди сидели на ступенях возле факультета компьютерных систем и сетей и скандировали «Выпускай», «Жыве Беларусь!», «Я/Мы — Дмитрий Мазуро», «Пока мы едины, мы непобедимы», сообщает телеграм-канал «Мирный БГУИР».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В белорусских вузах 30 сентября прошла акция солидарности с задержанными студентами.
 
Новости дня
Новости разные
 
"Мать белорусской революции" Фотографии Нины Багинской появились в итальянском Vogue
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.09.2020
Mir24.TV Belarus
30.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика