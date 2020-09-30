В Беларуси снижаются экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Снижение с 1 октября экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты предусмотрено постановлением Совета Министров № 567. Такая информация опубликована на Национальном правовом интернет-портале.





На сырую нефть ставка экспортной пошлины составит 45,4 доллара за 1 т (ранее — 47,5 доллара). На прямогонный бензин она будет равна 24,9 доллара за 1 т (прежде — 26,1 доллара); на товарные бензины, легкие, средние дистилляты, а также на дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла — 13,6 доллара за 1 т (ранее — 14,2 доллара).