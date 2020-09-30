"Эта передача вне политики". Детской "Калыханке" скоро 40 лет

Источник материала: Sputnik Беларусь

Передача "Калыханка" – одна из популярнейших на белорусском ТВ. У нее огромная армия фанатов – писем до сих пор приходит множество, счет идет на мешки.

Через несколько месяцев передача готовится отметить 40-летие – день рождения у "Калыханкi" 1 января. Sputnik побывал на съемочной площадке на телеканале "Беларусь 3" и поговорил с создателями передачи.

Валентин Соловьев,

исполняет роль взрослого персонажа Дзядулi Дабрадзея

Студия, в которой снимают "Калыханку" – это небольшая комнатка. В ней темно: освещается только сцена. Царит творческий беспорядок.

© Sputnik / Марина Серебрякова Студия, где снимают "Калыханку"

Напротив сцены сидит режиссер, на площадке – два актера, которые держат кукол, сидя под столом. Они бодро читают сценарий, хотя кажется, что им тесно и некомфортно. Пожалуй, больше всего повезло в этой ситуации актеру Валентину Соловьеву.

– Валентин, как вы пришли в эту программу?

– Был кастинг – искали дзядоў. Штук пять пробовались. Отбор, что меня радует, дети вели. Нас сняли на видео и показали в детском саду. Голосованием я прошел.

– Есть у вас фанаты – такие, чтобы прям в студию приходили? На улице узнают?

– В городе узнают, да. Подходят и говорят: "Это же дедушка". Я отвечаю: "Добры дзень, мае дзетачкi-кветачкi". И ухожу сразу. Я стесняюсь как-то. Я не знаю, как себя вести в этой ситуации.

© Sputnik / Марина Серебрякова Валентин Соловьев

- Сейчас у нас непростая ситуация в стране. Вы работаете на белорусском телевидении. Если говорить лично о вас, чувствуете к себе неприятельское отношение от других?

– Нет, абсолютно. Нас на работе спрашивали, планируем ли мы оставаться или уходить. Я говорю: "Буду, конечно". А что мешает? Дети виноваты, что ли?

Мы же для детей делаем все это. Тут вне политики абсолютно. Мы воспитываем детей. Мы говорим на беларускай мове. У нас очень хорошие поучительные сценарии. Они же воспитывают этих детей. Так что тут нет никакого давления, никакого неудобства внутреннего. Все гармонично.

– Сейчас, кроме телевидения, есть у вас еще работа?

– Да, я профессиональный актер Республиканского театра белорусской драматургии. Там работаю с 2013 года. А сам из Витебска. Там в театре проработал 26 лет после института. Потом сюда меня переманили.

На "Калыханку" пошел потому, что хорошая передача. Я люблю детей, у меня внуки есть. У меня лежит душа к этому.

– Как вы думаете, дети смотрят все еще "Калыханку" или им гаджеты подавай?

– Судя по внуку, смотрят, и их никто не заставляет. Позывные услышат и бегут. Потому что там все живое и поучительное. Хвала нашим сценаристам за то, что они делают.

© Sputnik / Марина Серебрякова На съемках "Калыханки"

– Как справляетесь с грустным настроением, когда нужно выходить на площадку?

– Очень просто. Это автоматически происходит – просто переключаешься. И это правда, потому что сколько лет ты занимаешься этим: с 86-го года я в профессии. Наоборот, помогает твое настроение дурное снять.

Может, кто-нибудь начинающий тянет этот шлейф негатива из жизни сюда. И у меня такое было: как играть, когда жена в больнице лежит? А сейчас знаю людей, которые, когда их близкие умирали, выходили на сцену. Это нормально. Это наработанность, это опыт профессиональный.

Ольга Асмолова,

пишет сценарии для передачи

– Сколько человек пишет сценарий?

– У нас три постоянных автора. Я бы сказала, что наша передача – это такие истории для настроения. Чтобы перед сном ребенок вместе с нашими героями пережил какую-то ситуацию – немножко сказочную, немножко близкую к себе. И с хорошим настроением потом почистил зубки, помыл личико и лег спать. А утром проснулся отдохнувшим и полным сил.

© Sputnik / Марина Серебрякова Ольга пишет сценарии для "Калыханки" уже почти 25 лет

– Вы сколько лет уже создаете сценарии?

– Уже скоро будет 25.

– 25 лет! Где берете идеи?

– Когда-то я пришла сюда на ознакомительную практику после первого курса факультета журналистики. Мы познакомились с Еленой Сергеевной Фурсовой (руководитель передачи – Sputnik). Она говорит: "Это наши куколки, это наша "Калыханочка".

Когда тебе 18 лет, это как-то странно немножко. Это совсем не то, в чем бы ты хотел себя попробовать. А потом как-то втянулась и осталась. Вот уже почти 25 лет.

Наши герои для меня – это не куклы, никакие не игрушки. Я считаю, что они маленькие дети. У каждого свой характер, свои пристрастия. Я просто представляю, что бы могло произойти с этими детьми. Задаю для них ситуации и думаю, как бы они себя повели.

– А есть какая-то детская цензура? Например, нельзя говорить о зависти или любви...

– Нет, тему зависти мы как раз поднимаем. В принципе тем, о которых мы не говорим, нет. Просто немножко стараемся детским языком передать.

© Photo : предоставлено Белтелерадиокомпанией Так выглядели одни из первых персонажей "Калыханки"

Мне кажется, зрители нас любят, ценят. Пишут письма до сих пор. Кажется, уже есть электронная почта. Нет, пишут письма и присылают рисунки. У нас, например, Феечка была на самоизоляции. Одна девочка написала: "Где же моя любимая Феечка?". Дети переживают.

– Сколько человек делают эту передачу?

– Давайте я вам расскажу, как все происходит. Авторы составляют примерный тематический план, потом пишут сценарии. Сразу начинает работать художник. Потому что перед ним стоит большая задача – нужно подобрать реквизит, создать атмосферу. Наши герои – это живые дети. У них должны быть свои игрушки и свои книжки соответственных размеров.

Начинает работать режиссер. Мы высылаем сценарии актерам. Актеры, которые "работают лицом", учат наизусть сценарий. У них нет телесуфлера. Ну, а дальше подключается оператор-постановщик, идет запись передачи. Потом ее монтирует режиссер монтажа.

Получается, команда у нас – чуть больше 10 человек.

– Нравится вам ваша работа?

– Конечно, нравится. Если бы не нравилась, я бы не работала. Я, конечно, делаю другие передачи – для взрослых зрителей. Но "Калыханка" – это моя любимая работа.

У меня дочка выросла на "Калыханке". Сейчас она немножко подросла, но иногда включаем, смотрим. Дочка смеется так же, как и прежде, переживает за этих всех героев.

Иногда я прошу ее почитать сценарий. И она может сказать: "Мама, слушай, что-то он как-то сказал не по-детски". Я спрашиваю: "А как бы ты сказала?". Меняю слова и в таком варианте отдаю сценарий.

Владимир Воронков,

исполняет роль куклы – медвежонка Топы

– Самый старый персонаж на программе – это Топа? Сколько ему уже?

– Топе уже 35 лет.

– Сильно он изменился на эти годы?

– Он постоянно "омолаживался". Это уже четвертая кукла. Сейчас в новой концепции нашего руководителя разрабатывается пятый Топа. Но больше всего мне нравился предыдущий, за которого я "Телевершину", собственно, и получил. У него работало все – и рот, и глаза, и руки.

© Sputnik / Марина Серебрякова Владимир Воронков

Для меня показатель – моя внучка. Она уже девица, ей уже 13 лет. Но раньше, когда мы с какой-то поездки возвращались и кукла случайно оказывалась дома, она общалась с ней, она могла жаловаться ей на маму, папу, на меня.

И так же ведут себя другие дети. Однажды мы приехали на какое-то мероприятие, ко мне подошел мальчик и говорит: "Да прекратите вы его дергать". Распереживался за Топу. Было очень смешно.

– Вы стираете эти куклы?

– Кукла до 10 лет служит. Естественно, что художник за ней смотрит. Мне нравится, что Наташа Кудашкина, которая в основном эти куклы делала, и Олег Николайчик – просто профессионалы кукольного дела. Они знают, из кого материала делать, чтобы кукла служила дольше. Чтобы ее можно было почистить, поутюжить и, как наша Таня-художница говорит, подкрасить-подмазать. И куклы хватает на этот период времени.

– Как вы управляете Топой?

– Вы знаете, вся прелесть еще в чем. Все куклы разной конструкции. Все! И прежде чем ее делать или что-то менять, авторы встречаются с нами. Куклы делаются исключительно под нас.

Наши сценаристы говорят: "Как-то даже не укладывается в голове, что вы чего-то не можете сделать". Пишут сценарии, как для обычных актеров. Полез Топа на дерево и чуть не упал. Я говорю: "Топа полезет, а я куда?". Сценарист: "Я об этом вообще не думала". То есть мы такой придаточный элемент, который не мешает.

© Sputnik / Марина Серебрякова На съемках "Калыханки"

– Как вы пришли на эту передачу?

– Я после окончания театрального института пришел в кукольный театр. Тогда Нина Шоба решила сделать "Калыханочку". Она приехала в кукольный театр, и фактически лучшие актеры начинали работать в этом проекте – Валя Прожеева, Володя Грамович, Владислав Петрович Власов.

Но из-за того, что театр был настолько загружен на гастролях и популярен, в "Калыханку" решили взять еще актеров на смену. Придумали новых персонажей. Нас прослушали и пригласили на прямую трансляцию в студию. И оно как-то так увлекло. Ну, и по тем временам это было хорошее подспорье материальное. Фактическим мы получали то же самое, что в театре. Кроме того, была хорошая школа. Тебе дают роль, ты можешь искать образ.

– Вы сами во сколько спать ложитесь?

– Мое время всегда не раннее, но до 12. С возрастом свои 7-8 часов ты должен проспать. Чтобы, как я говорю, не завалиться в обед.

– То есть "Калыханка" проходит мимо вас?

– Нет, я смотрю. Сначала сын был моим лучшим критиком, потом внучка родилась. А сейчас уже любопытно. Сейчас я уже смотрю на те нюансы, на которые раньше не обращал внимание. Тогда было так – сыграл и сыграл. А сейчас уже смотришь для своего профессионального мастерства. И часто приходят такие мысли: "Ой как удачно! Вот Топа, как живой! И кто лучший мастер? Конечно, я!".