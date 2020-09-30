"Эта передача вне политики". Детской "Калыханке" скоро 40 лет

Передача "Калыханка" – одна из популярнейших на белорусском ТВ. У нее огромная армия фанатов – писем до сих пор приходит множество, счет идет на мешки.
Через несколько месяцев передача готовится отметить 40-летие – день рождения у "Калыханкi" 1 января. Sputnik побывал на съемочной площадке на телеканале "Беларусь 3" и поговорил с создателями передачи.
Валентин Соловьев, исполняет роль взрослого персонажа Дзядулi Дабрадзея
Студия, в которой снимают "Калыханку" – это небольшая комнатка. В ней темно: освещается только сцена. Царит творческий беспорядок.
Напротив сцены сидит режиссер, на площадке – два актера, которые держат кукол, сидя под столом. Они бодро читают сценарий, хотя кажется, что им тесно и некомфортно. Пожалуй, больше всего повезло в этой ситуации актеру Валентину Соловьеву.
– Валентин, как вы пришли в эту программу?
– Был кастинг – искали дзядоў. Штук пять пробовались. Отбор, что меня радует, дети вели. Нас сняли на видео и показали в детском саду. Голосованием я прошел.
– Есть у вас фанаты – такие, чтобы прям в студию приходили? На улице узнают?
– В городе узнают, да. Подходят и говорят: "Это же дедушка". Я отвечаю: "Добры дзень, мае дзетачкi-кветачкi". И ухожу сразу. Я стесняюсь как-то. Я не знаю, как себя вести в этой ситуации.
- Сейчас у нас непростая ситуация в стране. Вы работаете на белорусском телевидении. Если говорить лично о вас, чувствуете к себе неприятельское отношение от других?
– Нет, абсолютно. Нас на работе спрашивали, планируем ли мы оставаться или уходить. Я говорю: "Буду, конечно". А что мешает? Дети виноваты, что ли?
Мы же для детей делаем все это. Тут вне политики абсолютно. Мы воспитываем детей. Мы говорим на беларускай мове. У нас очень хорошие поучительные сценарии. Они же воспитывают этих детей. Так что тут нет никакого давления, никакого неудобства внутреннего. Все гармонично.
– Сейчас, кроме телевидения, есть у вас еще работа?
– Да, я профессиональный актер Республиканского театра белорусской драматургии. Там работаю с 2013 года. А сам из Витебска. Там в театре проработал 26 лет после института. Потом сюда меня переманили.
На "Калыханку" пошел потому, что хорошая передача. Я люблю детей, у меня внуки есть. У меня лежит душа к этому.
– Как вы думаете, дети смотрят все еще "Калыханку" или им гаджеты подавай?
– Судя по внуку, смотрят, и их никто не заставляет. Позывные услышат и бегут. Потому что там все живое и поучительное. Хвала нашим сценаристам за то, что они делают.
– Как справляетесь с грустным настроением, когда нужно выходить на площадку?
– Очень просто. Это автоматически происходит – просто переключаешься. И это правда, потому что сколько лет ты занимаешься этим: с 86-го года я в профессии. Наоборот, помогает твое настроение дурное снять.
Может, кто-нибудь начинающий тянет этот шлейф негатива из жизни сюда. И у меня такое было: как играть, когда жена в больнице лежит? А сейчас знаю людей, которые, когда их близкие умирали, выходили на сцену. Это нормально. Это наработанность, это опыт профессиональный.
Ольга Асмолова, пишет сценарии для передачи
– Сколько человек пишет сценарий?
– У нас три постоянных автора. Я бы сказала, что наша передача – это такие истории для настроения. Чтобы перед сном ребенок вместе с нашими героями пережил какую-то ситуацию – немножко сказочную, немножко близкую к себе. И с хорошим настроением потом почистил зубки, помыл личико и лег спать. А утром проснулся отдохнувшим и полным сил.
Ольга пишет сценарии для "Калыханки" уже почти 25 лет
– Вы сколько лет уже создаете сценарии?
– Уже скоро будет 25.
– 25 лет! Где берете идеи?
– Когда-то я пришла сюда на ознакомительную практику после первого курса факультета журналистики. Мы познакомились с Еленой Сергеевной Фурсовой (руководитель передачи – Sputnik). Она говорит: "Это наши куколки, это наша "Калыханочка".
Когда тебе 18 лет, это как-то странно немножко. Это совсем не то, в чем бы ты хотел себя попробовать. А потом как-то втянулась и осталась. Вот уже почти 25 лет.
Наши герои для меня – это не куклы, никакие не игрушки. Я считаю, что они маленькие дети. У каждого свой характер, свои пристрастия. Я просто представляю, что бы могло произойти с этими детьми. Задаю для них ситуации и думаю, как бы они себя повели.
– А есть какая-то детская цензура? Например, нельзя говорить о зависти или любви...
– Нет, тему зависти мы как раз поднимаем. В принципе тем, о которых мы не говорим, нет. Просто немножко стараемся детским языком передать.
Так выглядели одни из первых персонажей "Калыханки"
Мне кажется, зрители нас любят, ценят. Пишут письма до сих пор. Кажется, уже есть электронная почта. Нет, пишут письма и присылают рисунки. У нас, например, Феечка была на самоизоляции. Одна девочка написала: "Где же моя любимая Феечка?". Дети переживают.
– Сколько человек делают эту передачу?
– Давайте я вам расскажу, как все происходит. Авторы составляют примерный тематический план, потом пишут сценарии. Сразу начинает работать художник. Потому что перед ним стоит большая задача – нужно подобрать реквизит, создать атмосферу. Наши герои – это живые дети. У них должны быть свои игрушки и свои книжки соответственных размеров.
Начинает работать режиссер. Мы высылаем сценарии актерам. Актеры, которые "работают лицом", учат наизусть сценарий. У них нет телесуфлера. Ну, а дальше подключается оператор-постановщик, идет запись передачи. Потом ее монтирует режиссер монтажа.
Получается, команда у нас – чуть больше 10 человек.
– Нравится вам ваша работа?
– Конечно, нравится. Если бы не нравилась, я бы не работала. Я, конечно, делаю другие передачи – для взрослых зрителей. Но "Калыханка" – это моя любимая работа.
У меня дочка выросла на "Калыханке". Сейчас она немножко подросла, но иногда включаем, смотрим. Дочка смеется так же, как и прежде, переживает за этих всех героев.
Иногда я прошу ее почитать сценарий. И она может сказать: "Мама, слушай, что-то он как-то сказал не по-детски". Я спрашиваю: "А как бы ты сказала?". Меняю слова и в таком варианте отдаю сценарий.
Владимир Воронков, исполняет роль куклы – медвежонка Топы
– Самый старый персонаж на программе – это Топа? Сколько ему уже?
– Топе уже 35 лет.
– Сильно он изменился на эти годы?
– Он постоянно "омолаживался". Это уже четвертая кукла. Сейчас в новой концепции нашего руководителя разрабатывается пятый Топа. Но больше всего мне нравился предыдущий, за которого я "Телевершину", собственно, и получил. У него работало все – и рот, и глаза, и руки.
Для меня показатель – моя внучка. Она уже девица, ей уже 13 лет. Но раньше, когда мы с какой-то поездки возвращались и кукла случайно оказывалась дома, она общалась с ней, она могла жаловаться ей на маму, папу, на меня.
И так же ведут себя другие дети. Однажды мы приехали на какое-то мероприятие, ко мне подошел мальчик и говорит: "Да прекратите вы его дергать". Распереживался за Топу. Было очень смешно.
– Кукла до 10 лет служит. Естественно, что художник за ней смотрит. Мне нравится, что Наташа Кудашкина, которая в основном эти куклы делала, и Олег Николайчик – просто профессионалы кукольного дела. Они знают, из кого материала делать, чтобы кукла служила дольше. Чтобы ее можно было почистить, поутюжить и, как наша Таня-художница говорит, подкрасить-подмазать. И куклы хватает на этот период времени.
– Как вы управляете Топой?
– Вы знаете, вся прелесть еще в чем. Все куклы разной конструкции. Все! И прежде чем ее делать или что-то менять, авторы встречаются с нами. Куклы делаются исключительно под нас.
Наши сценаристы говорят: "Как-то даже не укладывается в голове, что вы чего-то не можете сделать". Пишут сценарии, как для обычных актеров. Полез Топа на дерево и чуть не упал. Я говорю: "Топа полезет, а я куда?". Сценарист: "Я об этом вообще не думала". То есть мы такой придаточный элемент, который не мешает.
– Я после окончания театрального института пришел в кукольный театр. Тогда Нина Шоба решила сделать "Калыханочку". Она приехала в кукольный театр, и фактически лучшие актеры начинали работать в этом проекте – Валя Прожеева, Володя Грамович, Владислав Петрович Власов.
Но из-за того, что театр был настолько загружен на гастролях и популярен, в "Калыханку" решили взять еще актеров на смену. Придумали новых персонажей. Нас прослушали и пригласили на прямую трансляцию в студию. И оно как-то так увлекло. Ну, и по тем временам это было хорошее подспорье материальное. Фактическим мы получали то же самое, что в театре. Кроме того, была хорошая школа. Тебе дают роль, ты можешь искать образ.
– Вы сами во сколько спать ложитесь?
– Мое время всегда не раннее, но до 12. С возрастом свои 7-8 часов ты должен проспать. Чтобы, как я говорю, не завалиться в обед.
– То есть "Калыханка" проходит мимо вас?
– Нет, я смотрю. Сначала сын был моим лучшим критиком, потом внучка родилась. А сейчас уже любопытно. Сейчас я уже смотрю на те нюансы, на которые раньше не обращал внимание. Тогда было так – сыграл и сыграл. А сейчас уже смотришь для своего профессионального мастерства. И часто приходят такие мысли: "Ой как удачно! Вот Топа, как живой! И кто лучший мастер? Конечно, я!".