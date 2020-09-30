Дорогу осилит идущий. Беларусь — в начале пути построения демократии

Источник материала: Sputnik Беларусь

Сегодня никого не нужно убеждать в ценностях демократии. Защита прав человека, участие граждан в политической жизни общества, публичное обсуждение всех важных вопросов политической и экономической жизни — это не только ключевые ценности, обеспечивающие стабильность и устойчивость социальной системы, но и важное условие экономического развития и процветания в XXI веке.

Тем не менее, укоренение демократических традиций во многих странах проходит очень болезненно и противоречиво. Очень часто демократические практики выхолащиваются или имитируются.

С моей точки зрения это происходит потому, что демократическая традиция является порождением цивилизации. Равенство не существует в физической природе, а значит, является продуктом цивилизационного прогресса, существование которого поддерживается искусственно за счет осознанно сформированных в обществе гуманистических традиций, обычаев, законов и институтов.

Это ключевая особенность, определяющая условия функционирования и сохранения демократии как общественного института. Для ее появления нужно прилагать усилия, часто значительные, и даже после укоренения демократической системы нужны постоянные усилия общества, направленные на ее сохранение и защиту. Этот процесс усложнен еще и тем, что каждое общество проходит этот долгий путь по-своему, делая собственные ошибки, и добиваясь успеха своими уникальными путями.

В результате, когда мы рассуждаем о демократии, мы говорим о сложных социальных процессах, которые должны быть вписаны в структуру каждого конкретного общества с учетом традиций, менталитета, стереотипов и даже бессознательного восприятия справедливости, которая сформировалась в этносе на протяжении столетий. Это уникальный продукт развития, который не подчиняется рыночным законам - его нельзя скопировать, импортировать или заимствовать. Такой продукт можно вырастить только самостоятельно, прилагая к этому максимум усилий и создавая для этого соответствующую политическую атмосферу внутри общества и страны. Как правило, это занимает много времени, поскольку требует формирования в сознании каждого члена общества определенных понятий, представлений и табу.

Наиболее активно демократические традиции в Беларуси стали формироваться, начиная с 90-х годов. Так исторически сложилось, что в качестве образца белорусское общество могло использовать или советскую (акцент на социально-экономические права), или западную (акцент на индивидуальные и политические права) модель демократического устройства.

Сейчас "просвещенные" мыслители пренебрежительно относятся к советской системе обеспечения прав человека. Отчасти это понятно. Данная система сформировалась на основе классовых подходов. И у нее не хватило времени для постепенной исторической трансформации в систему, базирующуюся на общечеловеческих принципах. Тем не менее в теоретическом плане такая иерархия прав человека имеет свою логику – "голодный", испытывающий нужду человек не является свободным и независимым. Он не может принимать рациональных долгосрочных решений.

В 90-х Беларусь, делая акцент на соблюдение социально-экономических прав, избежала жесткого сценария развития "дикого капитализма". Сегодня демографические потери нашей страны выглядят ничтожными на фоне потерь ряда других стран бывшего Советского Союза, где либеральные реформы, проведенные по жесткому сценарию, унесли по оценкам историков человеческих жизней в три раза больше, чем Гражданская война советского периода. На мой взгляд, эти рассуждения имеют прямое отношение к восприятию белорусским обществом стандартов прав человека.

С течением времени в Беларуси стали внедрятся институты рыночной экономики и свобода предпринимательства. Эти процессы сопровождались распространением западных моделей построения демократических традиций.

Как мне представляется, именно в эти годы Беларуси была даже не предложена, а навязана концепция западной системы демократии, но вне исторического контекста и в особом экспортном варианте, целенаправленно разработанным для стран, которым было уготовано стать периферией западной метрополии со всеми вытекающими отсюда последствиями. Акцент был сделан на обеспечении исключительно политических или индивидуальных свобод, а социальными и экономическими правами предлагалось заниматься по остаточному принципу.

Примечательно, что западные эксперты не акцентировали внимание на важном обстоятельстве – для стабильности общества политические права в обязательном порядке должны сочетаться с обязанностью гражданина принимать только продуманные, основанные на разуме, логике и общественных интересах политические решения. Эти два понятия – политическое право и обязанность действовать ответственно – нельзя разделить без катастрофических для общества последствий. На практике же получалось, что права предлагались в отрыве от обязанностей.

Хорошо известно, что в таких условиях демократия очень быстро вырождается в охлократию. Граждане, не обладающие политическими знаниями, легко поддаются на манипуляции популистов или становятся жертвами организованных олигархических структур. В результате страна погружается в анархию или превращается в олигархию. В любом случае экономическое развитие тормозится. Это очень интересный нюанс.

Я убежден, что появление иерархии прав человека в экспортируемых Западом демократических концепциях обусловлено именно этим важным побочным фактором, связанным с торможением экономического развития.

Такие подходы не могли не вызывать сопротивления белорусских институтов государственной власти, а возникновение разногласий на уровне концепции развития правозащитных механизмов неизбежно стало тормозить развитие этих традиций. В этом смысле мы имеем право рассуждать о тормозящем влиянии Запада на социальное развитие в нашей стране.

Но если мы хотим успешно развивать свою систему защиты прав человека, нам нужно учитывать еще одну очень опасную тенденцию, которая сейчас динамично прогрессирует на Западе.

Проблема в том, что в настоящее время на Западе завершается "тихая революция элит". Это очень важный момент, на который нужно обратить самое пристальное внимание.

Изначально широкая западная демократия была выращена на двух факторах: искусственно подогреваемом экономическом росте и задаче уничтожения Советского блока. (Я не затрагиваю здесь сословную демократию, которая развивалась в этих странах с переменным успехом последние 300 лет.)

После распада СССР элитные группы Запада посчитали, что основная задача выполнена, и на фоне углубляющегося финансового и экономического кризиса широкие демократические процедуры становятся слишком дорогостоящими и угрожают благосостоянию правящих социальных групп. Был взят курс на сохранение внешних форм демократии и демонтаж реального содержания. На Западе демократия превратилась в шоу в руках специалистов по пиару. Исключением можно считать разве что ряд стран Северной Европы.

Это утверждаю не я! Этот тезис обоснован и доказан в трудах многих университетских исследователей и ученых Запада!

Суть тихой революции заключается в управлении гражданскими массами с помощью технологии "мягкой силы". Эти техники позволяют контролировать поведение больших масс людей с минимально возможными издержками. От гражданина уже не требуется разбираться в сути проблем, изучать логику реального мира и делать трудный, но осознанный гражданский выбор. Ему предлагается выслушать несколько лидеров мнений и поддержать того, чье мнение покажется привлекательным. В этом процессе информация лишается реального содержания, а логические противоречия маскируются позитивными эмоциями. В результате люди теряют возможность рационально оценивать свои общественные интересы и становятся объектами манипуляций.

Западный подход дает право голосовать и при этом отменяет обязанность - разбираться и понимать суть происходящих процессов. Уже только этого достаточно для выхолащивания демократического процесса.

На определенном этапе западные элиты увидели в когнитивных технологиях новый более изощренный, эффективный и дешевый способ контроля за социальным развитием в других странах.

Под видом демократических стандартов Запад начал активно экспортировать механизмы когнитивного контроля для сохранения своего экономического доминирования. Разумеется, прагматическая цель борьбы за доминирование была скрыта за громкими заявлениями о борьбе за демократию.

Страны, которые благодаря своей культуре или социальному укладу, воспротивились внедрению этих стандартов, подверглись более жесткому варианту - у них были организованы цветные революции.

Запад никогда не смущал тот факт, что своими действиями они дискредитируют демократию как систему управления обществом.

Как мировое сообщество справится с этой сложнейшей ситуацией, сегодня не может сказать никто. По какому пути двинется социально-политическое развитие цивилизации, покажет только время.

Из всего этого можно сделать единственный вывод - демократические традиции не импортируются. Каждое общество должно будет сделать это самостоятельно, при этом защищаясь от внешнего манипулятивного воздействия.

Мы находимся только в начале этого сложного и тернистого пути. Прямо сейчас мы вдобавок оказались в глубоком электоральном кризисе, из которого будем еще очень долго выбираться.

Но нужно набраться терпения для исправления собственных ошибок и отработки новых решений, а также мудрости для отказа от легких решений, предлагаемых "данайцами" извне.

Но дорогу осилит идущий.