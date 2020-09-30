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Власти Украины будут называть Лукашенко по имени и фамилии, без указания статуса "президент"

30.09.2020 19:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти Украины после окончания срока полномочий Александра Лукашенко (с 5 ноября) будут называть его по имени и фамилии, без указания статуса "президент", заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга.



"Если вы спрашиваете об официальной позиции, то официальная позиция – это Александр Лукашенко", – сказал он.

Дмитрий Кулеба 23 сентября указывал, что в Украине не считают легитимной "инаугурацию" Александра Лукашенко. "Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, "инаугурация" Лукашенко не означает его признание легитимным главой белорусского государства", – сказал тогда глава украинского МИД.

При этом он подчеркнул, что не считает такую позицию вмешательством во внутренние дела соседнего государства: "Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ".


В Беларуси 9 августа прошли президентские выборы, на которых в шестой раз подряд победил, по официальным данным, Александр Лукашенко. Граждане страны не согласились с озвученными ЦИК результатами и вышли на протесты – митинги продолжаются второй месяц. 23 сентября впервые в истории страны прошла тайная инаугурация Александра Лукашенко. Комитет Европарламента по иностранным делам поддержал решение ЕС и его стран-членов не признавать итоги президентских выборов в Беларуси. Указано, что Лукашенко не является законным президентом страны по истечении срока его нынешних полномочий 5 ноября.

27 сентября белорусы в ответ на тайную инаугурацию провели "народную инаугурацию" Светланы Тихановской, которая, по мнению протестующих, набрала большинство голосов на прошедших президентских выборах. Несколько десятков человек были задержаны, в некоторых городах милиция применила слезоточивый газ.

Тихановская 30 cентября начала формировать теневое правительство: Гарри Погоняйло назначила представителем по правам человека, Алеся Алехновича – представителем по экономическим реформам.
 
 
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Власти Украины после окончания срока полномочий Александра Лукашенко (с 5 ноября) будут называть его по имени и фамилии, без указания статуса "президент", заявил...
 
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