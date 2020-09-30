







"Если вы спрашиваете об официальной позиции, то официальная позиция – это Александр Лукашенко", – сказал он.





Дмитрий Кулеба 23 сентября указывал, что в Украине не считают легитимной "инаугурацию" Александра Лукашенко. "Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, "инаугурация" Лукашенко не означает его признание легитимным главой белорусского государства", – сказал тогда глава украинского МИД.





При этом он подчеркнул, что не считает такую позицию вмешательством во внутренние дела соседнего государства: "Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ".









В Беларуси 9 августа прошли президентские выборы, на которых в шестой раз подряд победил, по официальным данным, Александр Лукашенко. Граждане страны не согласились с озвученными ЦИК результатами и вышли на протесты – митинги продолжаются второй месяц. 23 сентября впервые в истории страны прошла тайная инаугурация Александра Лукашенко. Комитет Европарламента по иностранным делам поддержал решение ЕС и его стран-членов не признавать итоги президентских выборов в Беларуси. Указано, что Лукашенко не является законным президентом страны по истечении срока его нынешних полномочий 5 ноября.





27 сентября белорусы в ответ на тайную инаугурацию провели "народную инаугурацию" Светланы Тихановской, которая, по мнению протестующих, набрала большинство голосов на прошедших президентских выборах. Несколько десятков человек были задержаны, в некоторых городах милиция применила слезоточивый газ.





Тихановская 30 cентября начала формировать теневое правительство: Гарри Погоняйло назначила представителем по правам человека, Алеся Алехновича – представителем по экономическим реформам.