На Кальварийской загорелся автомобиль. На месте происшествия пробка

Источник материала: Onliner

Сегодня вечером на Кальварийской случилось происшествие: на проезжей части возле здания УВД Миноблисполкома загорелся автомобиль. Наш корреспондент передает подробности с места происшествия.

— Во второй полосе находился небольшой фургон с брестскими номерами, у которого произошло возгорание. Здесь лежат два использованных огнетушителя, работают инспекторы ГАИ, которые обозначили место происшествия и, вероятнее всего, помогали ликвидировать возгорание. Возле здания УВД Миноблисполкома образовался затор из-за происшествия. Через некоторое время на место возгорания прибыли две машины МЧС, фургон убрали с проезжей части, — рассказывает журналист Onliner.















