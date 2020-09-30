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На Кальварийской загорелся автомобиль. На месте происшествия пробка
Источник материала: Onliner
Сегодня вечером на Кальварийской случилось происшествие: на проезжей части возле здания УВД Миноблисполкома загорелся автомобиль. Наш корреспондент передает подробности с места происшествия.
— Во второй полосе находился небольшой фургон с брестскими номерами, у которого произошло возгорание. Здесь лежат два использованных огнетушителя, работают инспекторы ГАИ, которые обозначили место происшествия и, вероятнее всего, помогали ликвидировать возгорание. Возле здания УВД Миноблисполкома образовался затор из-за происшествия. Через некоторое время на место возгорания прибыли две машины МЧС, фургон убрали с проезжей части, — рассказывает журналист Onliner.
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Сегодня вечером на Кальварийской случилось происшествие: на проезжей части возле здания УВД Миноблисполкома загорелся автомобиль. Наш корреспондент передает...
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