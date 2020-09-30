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На Кальварийской загорелся автомобиль. На месте происшествия пробка

30.09.2020 19:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня вечером на Кальварийской случилось происшествие: на проезжей части возле здания УВД Миноблисполкома загорелся автомобиль. Наш корреспондент передает подробности с места происшествия. 

— Во второй полосе находился небольшой фургон с брестскими номерами, у которого произошло возгорание. Здесь лежат два использованных огнетушителя, работают инспекторы ГАИ, которые обозначили место происшествия и, вероятнее всего, помогали ликвидировать возгорание. Возле здания УВД Миноблисполкома образовался затор из-за происшествия. Через некоторое время на место возгорания прибыли две машины МЧС, фургон убрали с проезжей части, — рассказывает журналист Onliner.

На Кальварийской загорелся автомобиль. На месте происшествия пробка

На Кальварийской загорелся автомобиль. На месте происшествия пробка

На Кальварийской загорелся автомобиль. На месте происшествия пробка

На Кальварийской загорелся автомобиль. На месте происшествия пробка

 
 
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Сегодня вечером на Кальварийской случилось происшествие: на проезжей части возле здания УВД Миноблисполкома загорелся автомобиль. Наш корреспондент передает...
 
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