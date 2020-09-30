Эдуард Пальчис нашелся на Окрестина (обновлено)

Источник материала: Onliner

Виктория Щукевич написала на своей странице в Facebook, что Эдуард собирался переехать «в более безопасное место». Он предупреждал родных, что какое-то время не будет на связи, но, по словам Виктории, это время уже сильно затянулось. Спустя день стало известно, что Пальчис находится в ЦИП на Окрестина.

«Друзья, многие из вас заметили, что вот уже пару дней Эдуард Пальчис не активен в соцсетях, — пишет Виктория. — Последние недели он подозревал за собой слежку и предполагал, что его ищут спецслужбы. В воскресенье 27 сентября он планировал перебраться в более безопасное место и предупредил, что какое-то время будет без связи. Однако, учитывая, что „режим тишины“ с его стороны затягивается, я вынуждена поднять тревогу.

Прошу СМИ максимально осветить исчезновение Эдуарда Пальчиса. Если же он задержан, требую правоохранителей срочно оповестить об этом его адвоката. Прошу журналистов отнестись с пониманием и не звонить мне за подробностями. Сама я нахожусь в безопасном месте, и это вся информация, которая у меня есть на данный момент».

Последний раз Эдуард Пальчис писал в социальных сетях 26 сентября. Последний пост в свой Telegram-канал он выложил 23 сентября.

Onliner пытается получить комментарии у МВД, КГБ и других силовых ведомств. Как только мы получим официальную информацию, сразу же дополним заметку.

Кто такой Эдуард Пальчис?

Эдуарду Пальчису 30 лет. Уроженец Лиды, лауреат специального фонда президента по поддержке одаренной молодежи, стипендиат республиканской олимпиады по истории в 2008 году. Окончил исторический факультет БГУ. Долгое время вел свой сайт и писал публикации под ником «Джон Сильвер». В 2016 году сайт был признан экстремистским, а Пальчиса судили по ч. 1 ст. 131 «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни» и ч. 1 ст. 343 «Распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера». Ему дали 1 год и 9 месяцев «химии». Правозащитники признали Пальчиса политзаключенным.

Пальчис также участвовал в митингах противников строительства бизнес-центра в Куропатах, был одним из организаторов празднования 100-летия БНР. Также он является одним из основателей Национального забастовочного комитета.

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Сегодня адвокат Мария Колесова-Гудилина сообщила в своем Facebook, что Эдуард Пальчис находится в ЦИП на Окрестина.