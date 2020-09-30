Прямо на проходной завода задержан фрезеровщик БелАЗа. В чем его обвиняют?

Источник материала: Onliner

Сегодня на БелАЗе задержали фрезеровщика цеха программных станков Юрия Михневича. Информации о том, кто именно задерживал и на каких основаниях, не было. «Забрали неизвестные прямо с проходной завода», — рассказали Onliner его взволнованные коллеги.

В пресс-службе УВД Минского облисполкома подтвердили: Юрий Михневич действительно задержан за участие в несанкционированном митинге 23 сентября. Сейчас он находится в ИВС Жодинского ГОВД и пробудет там до суда.

На вопрос, что же происходило 23 сентября, один из коллег мужчины ответил: «В городе был мирный марш. Просто митинг, как всегда».

Напомним, в августе рабочие БелАЗа также поддержали протестное движение заводов по всей Беларуси. Они не раз встречались с руководством предприятия, выдвигали ему классические для того времени требования, а некоторые даже пытались бастовать . Однако через какое-то время, как и в случае с другими промышленными гигантами, протестные настроения сошли на нет.