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Прямо на проходной завода задержан фрезеровщик БелАЗа. В чем его обвиняют?
Источник материала: Onliner
Сегодня на БелАЗе задержали фрезеровщика цеха программных станков Юрия Михневича. Информации о том, кто именно задерживал и на каких основаниях, не было. «Забрали неизвестные прямо с проходной завода», — рассказали Onliner его взволнованные коллеги.
В пресс-службе УВД Минского облисполкома подтвердили: Юрий Михневич действительно задержан за участие в несанкционированном митинге 23 сентября. Сейчас он находится в ИВС Жодинского ГОВД и пробудет там до суда.
На вопрос, что же происходило 23 сентября, один из коллег мужчины ответил: «В городе был мирный марш. Просто митинг, как всегда».
Напомним, в августе рабочие БелАЗа также
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Сегодня на БелАЗе задержали фрезеровщика цеха программных станков Юрия Михневича. Информации о том, кто именно задерживал и на каких основаниях, не было. «Забрали...
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