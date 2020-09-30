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Виктория Азаренко проиграла во втором круге «Ролан Гаррос»

30.09.2020 19:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (14-й номер мирового рейтинга) завершила выступление в одиночном разряде Открытого чемпионата Франции.

Виктория Азаренко проиграла во втором круге «Ролан Гаррос»
Фото Julien Crosnier / FFT

30 сентября в матче второго круга «посеянная» под 10-м номером Азаренко в двух сетах проиграла Анне Каролине Шмидловой (161) из Словакии — 2:6, 2:6. Это была первая очная встреча теннисисток.

На пресс-конференции после матча Азаренко призналась, что у нее сегодня «ничего не получалось», хотя она пробовала разные способы, чтобы изменить ход игры, но так и не смогла найти победный вариант. Этот проиграны матч Азаренко назвала уроком для себя, который она «обязательно выучит».

В первом круге Азаренко обыграла Данку Ковинич (74) из Черногории — 6:1, 6:2, а Анна Каролина Шмидлова была сильнее американки Венус Уильямс (76) — 6:4, 6:4.

Во второй круг «Ролан Гаррос» вышли еще две белорусские теннисистки.

Арина Соболенко (12) на старте обыграла американку Джессику Пегула (60) — 6:3, 6:1 и в следующем раунде встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной (71).

Александра Саснович (96) в первом круге выиграла у Анны-Лены Фридзам (104) из Германии — 6:2, 2:6, 6:3. Следующей соперницей белоруски будет француженка Каролин Гарсия (45).

 
 
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (14-й номер мирового рейтинга) завершила выступление в одиночном разряде Открытого чемпионата Франции.
 
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