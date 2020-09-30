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Глава МИД Украины: Сегодня нельзя говорить о какой-либо легитимности в Беларуси

30.09.2020 19:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня нельзя говорить о какой-либо легитимности в Беларуси, заявил в комментарии РБК министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Глава МИД Украины: Сегодня нельзя говорить о какой-либо легитимности в Беларуси
Фото: president.gov.by

«Если коротко, то Лукашенко — уже, а оппозиции еще не хватает легитимности, — сказал он. — Когда встал вопрос, с кем Украина — с несколькими сотнями приглашенных на так называемую "инаугурацию" или с миллионами с другой стороны закрытой двери, — выбор был очевиден. Украина с миллионами тех, кого не позвали на это торжественное действо за закрытыми дверями».

Кулеба отметил, что официальные контакты между Украиной и Беларусью поставлены на паузу и это положение дел будет сохраняться. Исключение — рабочие дипломатические каналы между внешнеполитическими ведомствами двух стран, которые будут использоваться в качестве последнего канала связи.

В частности, был отложен запланированный на октябрь украино-белорусский Форум регионов. По словам Кулебы, Украина сейчас не может позволить себе такие репутационные риски до того, как белорусский кризис будет разрешен.

Он также сообщил, что Украина изучит решение Евросоюза о санкциях против Беларуси, когда такое решение будет принято. Киев будет принимать решение, исходя из национальных и политических интересов. «Когда ЕС решит вводить санкции против Беларуси, мы будем внимательно изучать это решение. Пока его нет. Для нас важны национальные интересы Украины, политические и экономические», — сказал Кулеба.

По его словам, Беларусь остается для Украины дружественным соседним государством, несмотря на последние заявления и действия Александра Лукашенко.

«Наше государство могло бы стать нейтральным медиатором для содействия преодолению политического кризиса. К сожалению, вместо руки дружеской помощи, которую протянула Украина, Александр Лукашенко поставил всё на удушающие объятия Владимира Путина», — сказал Кулеба.

 
 
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Сегодня нельзя говорить о какой-либо легитимности в Беларуси, заявил в комментарии РБК министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
 
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