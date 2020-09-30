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Внешнеторговый товарооборот Беларуси в январе—августе сократился почти на 19%

30.09.2020 19:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Внешнеторговый товарооборот Беларуси за восемь месяцев 2020 года составил 38 млрд 156 млн долларов. К январю—августу 2019-го он сократился в текущих ценах на 18,9%, следует из данных Белстата.

Внешнеторговый товарооборот Беларуси в январе—августе сократился почти на 19%

Экспорт товаров составил 17 млрд 929 млн (-17,7%), импорт — 20 млрд 227 млн долларов (-19,9%).

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами за январь—август 2020 года составило 2 млрд 298 млн долларов США. По итогам января—августа 2019 года сальдо также было отрицательным — 3 млрд 490,9 млн долларов.

Внешнеторговый оборот со странами ЕАЭС за январь—август 2020 года составил 18 млрд 898,3 млн долларов, что на 19,6% меньше, чем за январь—август 2019 года. Экспорт товаров снизился на 5,8% до 8 млрд 848,8 млн, импорт — на 28,8% до 10 млрд 49,5 млн долларов. В торговле с этими странами сальдо было отрицательным в размере 1 млрд 200,7 млн долларов (в январе—августе 2019 года — минус 4 млрд 733,1 млн).

Товарооборот с Россией, по данным Белстата, за восемь месяцев 2020 года составил 18 млрд 262,2 млн долларов (уменьшение к уровню января—августа 2019 года на 20,1%). Экспорт товаров составил 8 млрд 296,9 млн (-6,1%), импорт — 9 млрд 965,3 млн (-28,8%). Отрицательное сальдо в торговле с Россией — 1 млрд 668,4 млн долларов (в январе—августе 2019 года — минус 5 млрд 164,9 млн).

Внешнеторговый оборот со странами Евросоюза за январь—август 2020 года составил 7 млрд 309,4 млн долларов, уменьшившись к январю—августу 2019 года на 15,7%. Экспорт составил 3 млрд 112,8 млн долларов (-23,4%), импорт — 4 млрд 196,6 млн (-8,9%). Отрицательное сальдо составило 1 млрд 83,8 млн долларов (в январе—августе 2019 года — минус 541,7 млн долларов).

В страны вне СНГ экспорт в январе—августе 2020 года снизился на 27,7% до 6 млрд 761,1 млн долларов, импорт — на 8,7% до 9 млрд 54,7 млн. В целом товарооборот сократился на 17,9% до 15 млрд 815,8 млн долларов, а отрицательное сальдо составило 2 млрд 293,6 млн против отрицательного в 573,5 млн долларов в январе—августе 2019 года.

 
 
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Внешнеторговый товарооборот Беларуси за восемь месяцев 2020 года составил 38 млрд 156 млн долларов. К январю—августу 2019-го он сократился в текущих ценах на 18,9%, следует...
 
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