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Бышок: даже не признавая Лукашенко президентом, надо понимать главное

30.09.2020 19:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Бышок: можно не признавать Лукашенко президентом, но нужно понимать главное

Симметричные ограничительные меры, принятые накануне Беларусью в отношении ряда балтийских чиновников "мало на чем отразятся, поскольку вряд ли речь идет о большом потоке этих чиновников между странами", отметил собеседник Sputnik, исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок. 

© CC BY-SA 4.0 / Mark Nakoykher
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"Принципиальным моментом является то, что, например, с Литвой у Беларуси не только общая граница, но и связанная логистика,  в литовские порты осуществлялся экспорт части товаров, которые Беларусь производит. И сейчас, если так ухудшились отношения, возможно порты Ленинградской области будут более доступны для Беларуси, чтобы через них шел экспорт, то есть здесь проблема экономического характера", ― рассуждает Бышок.

Что касается политики, то пока не видно какого-то сценария на перспективу, который был бы адекватно воспринят как извне, так и внутри страны, отмечает эксперт. Есть некий оптимизм в отношении конституционной реформы и досрочных парламентских и президентских выборов, но пока их перспектива не определена. В этом контексте состоявшаяся в Вильнюсе встреча президента Франции Макрона со Светланой Тихановской может объясняться не только разными подходами стан к дипломатии, добавляет собеседник. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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"В данном случае сама по себе встреча ― это серьезная инвестиция, прежде всего, в Тихановскую, но можно сколько угодно встречаться, это символический акт, и никакие страны Европейского союза не собираются сокращать свое дипломатическое присутствие в Беларуси и не говорят о разрыве дипломатических отношений", ― отмечает Бышок.

Можно не признавать Лукашенко президентом, но нужно понимать, что он, а не Тихановская, ответственен за то, что происходит в стране и он определяет действия силовиков и так далее, резюмирует Бышок.

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