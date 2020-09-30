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ОБСЕ до 5 октября собирает факты насилия над белорусами

30.09.2020 19:57 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Не проигравшая выборы Светлана Тихановская призвала беларусов засвидетельствовать насилие, которому они подверглись, отправив информацию в ОБСЕ.

«Каждый из вас знает, что мирных людей в нашей стране репрессируют. Каждый либо пережил это на себе, либо лично знает людей, которые были избиты, подвергались пыткам, арестам и множеству других видов давления. Мы все это видели и продолжаем видеть изо дня в день. И мы все хотим остановить насилие. Теперь у нас есть рабочий инструмент, чтобы это сделать», - сообщила Тихановская в своем обращении.

«Прямо сейчас в Беларуси работает Московский механизм ОБСЕ. Это значит, что международные эксперты собирают информацию обо всех угрозах жизни и свободе беларусов. За проведение этой миссии проголосовало 17 демократических стран – это самое большое число в истории механизма. Два года назад даже за миссию в Чечню голосовало 16 государств», - подчеркнула она.

Эксперты ОБСЕ призывают всех, кто имеет свидетельства насилия над беларусами, отправлять их на официальный адрес moscowmechanism2020@odihr.pl.

«Если вы или ваши близкие пострадали от силовых структур – не молчите об этом. Укажите свои имя, фамилию, возраст, дату и описание события, которое хотите зафиксировать. Добавьте сведения, находитесь ли вы в опасности прямо сейчас. Ваши имена не попадут в публичный доступ, но станут одним из явных подтверждений лжи режима. Не дайте им врать, что вас не существует», - сказано в обращении.

«Отправляйте на эту почту все известные вам факты насилия – сбор заявлений открыт до 5 октября. ОБСЕ сейчас делает все, чтобы помочь беларусам: от сбора этой информации до организации переговоров о новых выборах. И наша задача сейчас – показать все преступления этого режима, чтобы в новой Беларуси им больше никогда не было места», - резюмировала Тихановская.

 
 
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Не проигравшая выборы Светлана Тихановская призвала беларусов засвидетельствовать насилие, которому они подверглись, отправив информацию в ОБСЕ.
 
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