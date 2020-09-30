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В Беларуси для студентов-медиков планируют ввести новую форму обучения
30.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси планируют ввести новую форму обучения для студентов-медиков. Резидентура – это аналог клинической ординатуры. Однако специалисты здесь получают более глубокую специальную подготовку, передает «МИР 24».
«Специалисты, выходя из медицинских университетов, получают специальность врача общей практики, и затем, чтобы стать врачом-специалистом, особенно высокотехнологичным: кардиохирургом, нейрохирургом, хирургом высокого класса, трансплонтологом, они проходят резидентуру, которая длится от года до пяти лет в зависимости от специальности», – пояснила начальник главного управления организационно-кадровой работы Министерства здравоохранения Беларуси Ольга Колюпанова.
По статистике, на врача-специалиста чаще идут учиться девушки. А самые популярные профили: гинеколог, акушер, анестезиолог и реаниматолог. Новую форму обучения в белорусских вузах планируют ввести в ближайшие годы.
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По словам представителя Министерства здравоохранения страны, закончив вуз, студенты получают специальность врача общей практики. Затем, чтобы стать специалистом,...
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