В Беларуси для студентов-медиков планируют ввести новую форму обучения

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси планируют ввести новую форму обучения для студентов-медиков. Резидентура – это аналог клинической ординатуры. Однако специалисты здесь получают более глубокую специальную подготовку, передает «МИР 24».

«Специалисты, выходя из медицинских университетов, получают специальность врача общей практики, и затем, чтобы стать врачом-специалистом, особенно высокотехнологичным: кардиохирургом, нейрохирургом, хирургом высокого класса, трансплонтологом, они проходят резидентуру, которая длится от года до пяти лет в зависимости от специальности», – пояснила начальник главного управления организационно-кадровой работы Министерства здравоохранения Беларуси Ольга Колюпанова.

По статистике, на врача-специалиста чаще идут учиться девушки. А самые популярные профили: гинеколог, акушер, анестезиолог и реаниматолог. Новую форму обучения в белорусских вузах планируют ввести в ближайшие годы.