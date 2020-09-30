«Доллар снова растет, но уже из-за внешних факторов». Что будет с курсами валют в октябре

Источник материала: Tut.by

С начала сентября белорусский рубль укреплялся ко всем трем валютам в нашей валютной корзине. На это повлияли внутренние факторы — население и предприятия перестали так активно скупать доллары и евро, как было в августе. Однако последние 7−10 дней рубль снова начал потихоньку сдавать позиции, но уже из-за внешних факторов, говорят аналитики. FINANCE.TUT.BY поговорил с экспертами и узнал, что вероятнее всего будет происходить на белорусском валютном рынке в октябре.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

«Можно говорить об укреплении белорусского рубля, а точнее о частичном восстановлении после падения»

Старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб говорит, что в сентябре на белорусский валютный рынок влияло несколько внешних факторов. Вероятно, они сохранятся и в октябре.

— Можно выделить два фактора, которые наиболее сказались — рост доллара на мировом рынке и снижение российского рубля. Так, евро к доллару за месяц упал с 1,1900 до 1,1710 или на 1,6%. Падение российского рубля было более заметно. Доллар в России за месяц вырос с 73,8 до 78,7 или на 6,6%. Евро вырос с 87,9 и до 92,2 или на 4,9%, — приводит цифры аналитик. — Если курс доллара в России поднялся к уровням начала текущего года, то евро к российскому рублю вырос до значений начала 2016 года, то есть откатился на 4,5 года назад.

Что касается белорусского рубля, то он, как отмечает Вадим Иосуб, после сильного обвала в августе укреплялся, причем ко всем иностранным валютам.

— Доллар за месяц снизился к нему меньше других валют — на 1,18%. Евро снизился на 2,76%, российский рубль подешевел на 7,3%. В результате валютная корзина снизилась на 4,6%. То есть можно говорить об укреплении белорусского рубля. Хотя еще более корректно было бы назвать это частичным восстановлением после августовского падения, — говорит эксперт.

По словам Вадима Иосуба, чтобы понять, почему рубль начал восстанавливаться в сентябре, нужно вспомнить, почему он падал в августе.

— Это происходило потому, что участники рынка, включая население, предприятия, активно покупали валюту. Эта ситуация, думаю, изменилась в сентябре. Население, скорее всего, занимало на рынке нейтральную позицию — не было больших чистых покупок, не было больших чистых продаж. Связано это с тем что у населения исчерпываются рублевые ресурсы, средняя зарплата падает даже в номинальном выражении. В реальном с учетом инфляции еще сильнее. То есть большая часть граждан, которые хотели и могли купить валюту, сделали это уже в августе, — поясняет аналитик. — Что касается предприятий, они, по всей видимости, в августе покупали валюту на кредитные деньги.

Нацбанк ужесточил ситуацию с рублевой ликвидностью, с выдачей кредитов. Банки уже не могут дешево рефинансироваться в Нацбанке по операциям овернайт, вынуждены участвовать в аукционах Нацбанка по предоставлению ликвидности. Ставки на таких аукционах достигали 27% годовых.

— Сейчас они снизились в диапазон где-то 13−14%, но все равно это достаточно дорого, — продолжает Вадим Иосуб. — То есть предприятия не могут уже брать дешевые кредиты на покупку валюты. Более того, те предприятия, которые на все доступные собственные и заемные рубли в августе валюту покупали, сейчас вынуждены ее продавать, потому что нужно как минимум платить зарплаты, налоги в рублях. Все те же факторы могут сохраниться и в октябре, причем весьма вероятно дальнейшее более активное падение российского рубля к иностранным валютам. Значит и к белорусскому российский рубль будет падать заметнее. Доллар по итогам октября может снизиться совсем незначительно — до 2,59, евро — до 2,99, а российский рубль может упасть до 3,09 за 100 российских.

«В августе где-то была даже нехватка валюты в обменниках, а в сентябре мы такой проблемы не наблюдали»

Заместитель административного директора по развитию Центра экономических исследований BEROC Анастасия Лузгина также считает, что в октябре на курсы валют на белорусском рынке могут влиять те же факторы, что и в сентябре.

— Если посмотреть на динамику курсов валют в сентябре, то можно заметить, что с начала сентября белорусский рубль укреплялся по отношению к основным валютам, к тому же доллару. Это было связано с тем, что спрос на валюту в сентябре снизился в сравнении с серединой августа, когда он был на пике. Было видно и по официальной статистике, что население и предприятия в это время активно покупали валюту, — говорит эксперт. — Хотя официальной статистики за сентябрь еще нет, о снижении спроса на валюту, по крайней мере среди населения, мы можем сказать точно. В августе где-то была даже нехватка валюты в обменниках, а в сентябре мы такой проблемы не наблюдали.

Анастасия Лузгина отмечает, что последние 7−10 дней курс белорусского рубля по отношению к доллару снова начал снижаться.

— Но это уже происходило из-за воздействия внешних факторов. Если посмотреть на динамику российского рубля, то он также снижался по отношению к иностранным валютам. Мы знаем, что у нас существует взаимосвязь между динамикой российского рубля и динамикой белорусского, — поясняет эксперт. — При этом стоимость валютной корзины в целом в последней декаде сентября немного укрепилась за счет разнонаправленного изменения курса белорусского рубля к доллару, евро и российскому рублю.

Прогнозировать, что будет с курсами валют в октябре, по словам Анастасии Лузгиной, сложно.

— Но, я думаю, что на курсы могут влиять те же факторы, которые были характерны и для сентября. К основным факторам можно отнести проведение более жесткой монетарной политики Национальным банком, динамику инфляционных и девальвационных ожиданий, а также изменения курсов доллара, евро и российского рубля по отношению друг к другу на внешних рынках. Думаю, что в октябре курс белорусского рубля по отношению к доллару будет колебаться в коридоре 2,58−2,7, к евро — в коридоре 2,98−3,15, а к российскому рублю — 3,25−3,45 за 100 российских.