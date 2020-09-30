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«Дорога домой». 4 октября в Минске десятки котиков и собак будут искать своих хозяев

30.09.2020 20:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

4 октября — во Всемирный день защиты животных — на площадке столичного арт-пространства Hide состоится благотворительная выставка-пристройство «Дорога домой». Организаторы акции — общественное объединение «Эгида» и бренд кормов для домашних питомцев Purina.

«Дорога домой». 4 октября в Минске десятки котиков и собак будут искать своих хозяев

Каждый неравнодушный к судьбе хвостатых может посетить выставку и помочь любым комфортным ему способом: забрать четвероного друга домой или же подарить в «Палатку помощи» корма, поводки, лотки и наполнители.

Тот, кто решится подарить дом пушистому чуду, обязательно пройдет небольшое собеседование с работающим на выставке специалистом и заключит договор об ответственном содержании (понадобится паспорт). Будущий хозяин также сможет получить бесплатную консультацию ветеринара, памятку для владельца и подарки от бренда Purina.

Акция «Дорога домой» — это мероприятие для всей семьи. Большие и маленькие посетители найдут чем заняться на уютном празднике четвероногих: обнять песика и погладить котика, сделать моментальные снимки у красивых фотозон, получить консультацию ветеринара, поучаствовать в благотворительном маркете.

 
 
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4 октября — во Всемирный день защиты животных — на площадке столичного арт-пространства Hide состоится благотворительная выставка-пристройство «Дорога домой».
 
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