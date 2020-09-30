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«Какая милиция? Белорусская». Вот так задерживали мужчину, избившего пенсионера

30.09.2020 20:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой появилось видео задержания силовиками мужчины, который накануне якобы избил пенсионера за его политические взгляды. На видео попал момент жесткого разговора, показания задержанного, а в конце ролика показан момент избиения.

«В Минске 26 сентября на линию 102 позвонила женщина и сообщила, что в сквере по ул. Д. Сердича жестоко избивают пожилого человека. На место происшествия оперативно выбыли сотрудники милиции. Они установили, что потерпевшим оказался 72-летний минчанин. Он рассказал, что гулял, когда к нему подошел незнакомец и поинтересовался, за кого тот проголосовал. Ответ мужчине не понравился, за что он начал избивать пенсионера. В итоге дедушку доставили в больницу с телесными повреждениями. Через несколько дней сыщики установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый 50-летний минчанин», — вот так описывает историю официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

 
Теги: Минск
 
 
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В Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой появилось видео задержания силовиками мужчины, который накануне якобы избил пенсионера за его...
 
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