«Какая милиция? Белорусская». Вот так задерживали мужчину, избившего пенсионера

Источник материала: Onliner

В Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой появилось видео задержания силовиками мужчины, который накануне якобы избил пенсионера за его политические взгляды. На видео попал момент жесткого разговора, показания задержанного, а в конце ролика показан момент избиения.

«В Минске 26 сентября на линию 102 позвонила женщина и сообщила, что в сквере по ул. Д. Сердича жестоко избивают пожилого человека. На место происшествия оперативно выбыли сотрудники милиции. Они установили, что потерпевшим оказался 72-летний минчанин. Он рассказал, что гулял, когда к нему подошел незнакомец и поинтересовался, за кого тот проголосовал. Ответ мужчине не понравился, за что он начал избивать пенсионера. В итоге дедушку доставили в больницу с телесными повреждениями. Через несколько дней сыщики установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый 50-летний минчанин», — вот так описывает историю официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.