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На студента завели уголовное дело за оскорбление Балабы

30.09.2020 20:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На 19-летнего минчанина, который с двумя приятелями «оклеветал командира столичного ОМОНа Дмитрия Балабу», завели уголовное дело.

На студента завели уголовное дело за оскорбление Балабы

По данным пресс-службы МВД, вечером 26 сентября в Минске задержали трех студентов 18-ти и 19-ти лет. Парней подозревали в нанесении оскорбительной надписи на объявлении у подъезда дома, где живет командир столичного ОМОНа Дмитрий Балаба.

Один из задержанных, на которого завели дело, находится в изоляторе временного содержания.

 
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На 19-летнего минчанина, который с двумя приятелями «оклеветал командира столичного ОМОНа Дмитрия Балабу» завели уголовное дело.
 
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