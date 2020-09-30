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На студента завели уголовное дело за оскорбление Балабы
Источник материала: Навiны
На 19-летнего минчанина, который с двумя приятелями «оклеветал командира столичного ОМОНа Дмитрия Балабу», завели уголовное дело.
По данным пресс-службы МВД, вечером 26 сентября в Минске
Один из задержанных, на которого завели дело, находится в изоляторе временного содержания.
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На 19-летнего минчанина, который с двумя приятелями «оклеветал командира столичного ОМОНа Дмитрия Балабу» завели уголовное дело.
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