На студента завели уголовное дело за оскорбление Балабы

На 19-летнего минчанина, который с двумя приятелями «оклеветал командира столичного ОМОНа Дмитрия Балабу», завели уголовное дело.





По данным пресс-службы МВД, вечером 26 сентября в Минске задержали трех студентов 18-ти и 19-ти лет. Парней подозревали в нанесении оскорбительной надписи на объявлении у подъезда дома, где живет командир столичного ОМОНа Дмитрий Балаба.

Один из задержанных, на которого завели дело, находится в изоляторе временного содержания.