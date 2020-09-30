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Гомельчанка, в которую на минской акции протеста попала светошумовая граната, уехала из Беларуси
Источник материала: Партизан
Более месяца провела в столичной больнице 19-летняя гомельчанка Мария Зайцева.
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Напомним, Маша приехала в Минск 9 августа в день выборов президента и вечером приняла участие в мирном протесте. Все случилось на проспекте Победителей в районе стелы «Минск — город-герой», когда силовики применили водомет и обстреляли людей, которые не проявляли агрессии.
Мария оказалась в числе первых пострадавших: возле нее взорвалась светошумовая граната, также она получила три пулевых ранения. В больницу девушку привезла «скорая» в бессознательном состоянии.
В реанимации Мария провела несколько дней, затем ее перевели в нейрохирургическое отделение.
Помимо общего лечения девушка перенесла две операции по удалению омертвевших тканей вокруг ран, оставленных резиновыми пулями. Более всего девушку беспокоил слух — она оглохла на правое ухо. Эта проблема и стала основанием для продолжения лечения за границей.
Сейчас Мария Зайцева находится в Чехии.
В беседе с корреспондентом «Сильных Новостей» гомельчанка сообщила, что готовится к операции по восстановлению слуха. В целом она чувствует себя вполне сносно, вот только «рана на бедре от резиновой пули еще не затянулась».
Оставаться за границей девушка не собирается.
— После выздоровления я обязательно вернусь в Беларусь, — сказала она.
Мария не жалеет о том, что с ней случилось, и надеется, что это было не напрасно.
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Более месяца провела в столичной больнице 19-летняя гомельчанка Мария Зайцева.
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