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Гомельчанка, в которую на минской акции протеста попала светошумовая граната, уехала из Беларуси

30.09.2020 21:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Более месяца провела в столичной больнице 19-летняя гомельчанка Мария Зайцева.




Как собщает сайт Сильные Новости, девушка выписалась из больницы и уехала из страны.

Напомним, Маша приехала в Минск 9 августа в день выборов президента и вечером приняла участие в мирном протесте. Все случилось на проспекте Победителей в районе стелы «Минск — город-герой», когда силовики применили водомет и обстреляли людей, которые не проявляли агрессии.

Мария оказалась в числе первых пострадавших: возле нее взорвалась светошумовая граната, также она получила три пулевых ранения. В больницу девушку привезла «скорая» в бессознательном состоянии.

В реанимации Мария провела несколько дней, затем ее перевели в нейрохирургическое отделение.


Помимо общего лечения девушка перенесла две операции по удалению омертвевших тканей вокруг ран, оставленных резиновыми пулями. Более всего девушку беспокоил слух — она оглохла на правое ухо. Эта проблема и стала основанием для продолжения лечения за границей.

Сейчас Мария Зайцева находится в Чехии.

В беседе с корреспондентом «Сильных Новостей» гомельчанка сообщила, что готовится к операции по восстановлению слуха. В целом она чувствует себя вполне сносно, вот только «рана на бедре от резиновой пули еще не затянулась».

Оставаться за границей девушка не собирается.

— После выздоровления я обязательно вернусь в Беларусь, — сказала она.

Мария не жалеет о том, что с ней случилось, и надеется, что это было не напрасно.
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Более месяца провела в столичной больнице 19-летняя гомельчанка Мария Зайцева.
 
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