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Фотофакт. Социальное государство в действии: по 50 человек стоят в очереди у поликлиник
Источник материала: Партизан
Снимки сделаны в Минске и Слуцке в один день – 30 сентября.
19-я городская детская поликлиника Минска. Фото из Фейсбука Юрия Губаревича
«Больш за 50 дзетак і іх бацькоў стаяць у чарзе каб здаць аналіз на covid-19, — написал лидер Движения «За Свободу» Юрий Губаревич. — Медычная служба не ў стане забяспечыць прыём аналізаў на даму і не спраўляецца з чэргамі. Сацыяльная дзяржава пацярпела чарговую паразу.
Затое ў рэжыма заўсёды знойдуцца (нашыя!) грошы, каб аплаціць працу дубаломаў у чорных балаклавах».
Фото: Ольга Паздерина, kurjer.info
Такую картину возле Слуцкой поликлиники запечатлела утром корреспондент
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Снимки сделаны в Минске и Слуцке в один день – 30 сентября.
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