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Фотофакт. Социальное государство в действии: по 50 человек стоят в очереди у поликлиник

30.09.2020 21:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Снимки сделаны в Минске и Слуцке в один день – 30 сентября.


19-я городская детская поликлиника Минска. Фото из Фейсбука Юрия Губаревича

«Больш за 50 дзетак і іх бацькоў стаяць у чарзе каб здаць аналіз на covid-19, — написал лидер Движения «За Свободу» Юрий Губаревич. — Медычная служба не ў стане забяспечыць прыём аналізаў на даму і не спраўляецца з чэргамі. Сацыяльная дзяржава пацярпела чарговую паразу.

Затое ў рэжыма заўсёды знойдуцца (нашыя!) грошы, каб аплаціць працу дубаломаў у чорных балаклавах».


Фото: Ольга Паздерина, kurjer.info

Такую картину возле Слуцкой поликлиники запечатлела утром корреспондент kurjer.info. Как отмечает издание, в очереди стояло более 50 человек, и она еле двигалась.
 
Теги: Минск
 
 
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